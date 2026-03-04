Izrael triumfalnie ogłasza zestrzelenie irańskiego samolotu myśliwskiego przez myśliwiec F-35I "Adir". To historyczny wyczyn najnowocześniejszego samolotu bojowego izraelskiej armii. Czym jest F-35I "Adir"?
- Izrael ogłosił zestrzelenie irańskiego myśliwca Jak-130 przez swój samolot F-35I "Adir".
- F-35I "Adir" to izraelska, specjalnie zmodyfikowana wersja amerykańskiego myśliwca piątej generacji Lockheed Martin F-35 Lightning II. Więcej w naszym artykule.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
"Irański samolot zestrzelony. Izraelski myśliwiec F-35I "Adir" zestrzelił irański myśliwiec Jak-130" - poinformowały Siły Powietrzne Izraela.
"To pierwsze w historii zestrzelenie załogowego samolotu myśliwskiego przez myśliwiec F-35 'Adir'" - podkreślono.