Czym jest myśliwiec F-35I "Adir"?

Izrael rozpoczął atak na Iran m.in. z wykorzystaniem najnowocześniejszych myśliwców F-35I "Adir".

Izraelska armia od kilku lat wzmacnia swoje siły powietrzne najnowocześniejszymi samolotami bojowymi na świecie. Mowa o maszynach Lockheed Martin F-35I Lightning II, które są specjalnie przystosowaną do izraelskich wymagań wersją popularnego myśliwca piątej generacji. W przeciwieństwie do standardowych F-35A, które trafiają do amerykańskich i sojuszniczych sił powietrznych, izraelskie F-35I wyróżniają się unikalnymi rozwiązaniami technologicznymi - pisze portalmilitarny.pl.

Samoloty F-35I, określane także jako "Adir" ("Potężny"), zostały wyposażone w zaawansowane systemy samoobrony opracowane przez izraelski przemysł zbrojeniowy. Dzięki temu maszyny są jeszcze lepiej przygotowane do działania w trudnych warunkach Bliskiego Wschodu i mogą skutecznie odpowiadać na lokalne zagrożenia.

Kolejną istotną różnicą jest możliwość integracji izraelskiego uzbrojenia z samolotami F-35I. Maszyny te mogą przenosić rodzime pociski rakietowe powietrze-powietrze oraz bomby kierowane, co znacząco zwiększa ich elastyczność operacyjną. Taka konfiguracja pozwala Izraelowi nie tylko korzystać z najnowszych technologii lotniczych, ale także utrzymać niezależność w zakresie produkcji i wyboru uzbrojenia.

Izraelskie F-35I są regularnie wykorzystywane w misjach i ćwiczeniach, a ich obecność w arsenale Sił Powietrznych Izraela uznawana jest za kluczowy element odstraszania w regionie. Integracja zaawansowanego sprzętu amerykańskiego z lokalnymi rozwiązaniami technologicznymi to przykład skutecznej współpracy, która wzmacnia bezpieczeństwo państwa i pozwala na utrzymanie przewagi technologicznej nad potencjalnymi przeciwnikami.