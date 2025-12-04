Niemieckie wielozadaniowe myśliwce czwartej generacji zostały w czwartek rozlokowane w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem. Samoloty będą uczestniczyć w patrolowaniu wschodniej flanki NATO.

Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W bazie pod Malborkiem stacjonować będzie także 150 niemieckich żołnierzy. To odpowiedź RFN na powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie obiekty, w tym wtargnięcie dronów do Polski w nocy z 9 na 10 września.

Dzięki tej misji nasze żołnierki i żołnierze, obok naszej jednostki stacjonującej od sierpnia w Rumunii, wnoszą kolejny cenny wkład w ochronę wschodniej części terytorium NATO. Wysyłamy w ten sposób kolejny silny sygnał wsparcia dla naszego sąsiedniego kraju, Polski, oraz całego NATO - przekazał generał Holger Neumann, stojący na czele Luftwaffe.

Niemieckie myśliwce działały już z bazy pod Malborkiem w sierpniu i wrześniu. Lotnisko to znajduje się około 60 km na południowy wschód od Gdańska.

Minister obrony RFN Boris Pistorius ogłosił decyzję o wysłaniu myśliwców pod Malbork w październiku po konsultacjach w ramach 4. artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego, których zażądała Polska.

Wstępnie myśliwce mają stacjonować do marca 2026 roku.

Eurofighter Typhoon to wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji, będący podstawą sił powietrznych Niemiec (Luftwaffe). Samoloty te są efektem międzynarodowej współpracy kilku krajów europejskich: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.

Maszyny te stanowią trzon niemieckiego lotnictwa bojowego i są wykorzystywane zarówno do obrony przestrzeni powietrznej, jak i misji sojuszniczych w ramach NATO, np. Baltic Air Policing.

Eurofightery są przystosowane do prowadzenia walki powietrznej, atakowania celów naziemnych oraz misji rozpoznawczych. Wyposażone są w nowoczesną awionikę, radar, systemy walki elektronicznej oraz szeroki wachlarz uzbrojenia - od pocisków powietrze-powietrze po bomby kierowane.