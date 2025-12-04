Niemieckie wielozadaniowe myśliwce czwartej generacji zostały w czwartek rozlokowane w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem. Samoloty będą uczestniczyć w patrolowaniu wschodniej flanki NATO.

Niemieckie Eurofightery przybyły do bazy pod Malborkiem / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W bazie pod Malborkiem stacjonować będzie także 150 niemieckich żołnierzy. To odpowiedź RFN na powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie obiekty, w tym wtargnięcie dronów do Polski w nocy z 9 na 10 września.

Dzięki tej misji nasze żołnierki i żołnierze, obok naszej jednostki stacjonującej od sierpnia w Rumunii, wnoszą kolejny cenny wkład w ochronę wschodniej części terytorium NATO. Wysyłamy w ten sposób kolejny silny sygnał wsparcia dla naszego sąsiedniego kraju, Polski, oraz całego NATO - przekazał generał Holger Neumann, stojący na czele Luftwaffe.

Niemieckie myśliwce działały już z bazy pod Malborkiem w sierpniu i wrześniu. Lotnisko to znajduje się około 60 km na południowy wschód od Gdańska.

Minister obrony RFN Boris Pistorius ogłosił decyzję o wysłaniu myśliwców pod Malbork w październiku po konsultacjach w ramach 4. artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego, których zażądała Polska.

Wstępnie myśliwce mają stacjonować do marca 2026 roku.