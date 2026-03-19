Jak donosi CNN, jeden z najnowocześniejszych myśliwców świata – amerykański F-35 – został uszkodzony w wojnie z Iranem. Stało się to najprawdopodobniej przez pocisk, który pochodził z irańskich systemów obrony powietrznej. Maszyna była zmuszona do awaryjnego lądowania w jednej z amerykańskich baz w regionie.

Amerykański myśliwiec F-35 / IMAGO/Xpi/Imago Stock and People/East News / East News

Według informacji przekazanych przez kapitana Tima Hawkinsa, rzecznika Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), myśliwiec piątej generacji F-35. wykonywał "misję bojową nad terytorium Iranu", kiedy doszło do incydentu.

Mimo uszkodzeń, pilotowi udało się bezpiecznie sprowadzić maszynę na ziemię. Samolot wylądował bezpiecznie, a pilot jest w stanie stabilnym - zapewnia kapitan Hawkins cytowany przez CNN.

Obecnie trwa szczegółowe dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia, a także potwierdzić, czy rzeczywiście to irańska broń była przyczyną uszkodzenia wartego ponad 100 milionów dolarów myśliwca.

Jeśli potwierdzą się doniesienia o irańskim ostrzale, będzie to pierwszy przypadek, gdy Iran skutecznie trafił w amerykański samolot od początku konfliktu, który wybuchł pod koniec lutego. Dotychczas zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael, korzystały z przewagi technologicznej, jaką daje F-35 - maszyny uznawanej za niemal niewidzialną dla radarów i odporną na większość systemów obrony powietrznej.

Incydent miał miejsce w momencie, gdy amerykańscy urzędnicy nieustannie podkreślają sukcesy w walce z Iranem. Sekretarz obrony USA, Pete Hegseth, jeszcze dziś rano zapewniał, że "Stany Zjednoczone zdecydowanie wygrywają", a irańska obrona powietrzna została "zniszczona".



