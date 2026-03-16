Władze Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek, że w pobliżu międzynarodowego lotniska w tym mieście wybuchł pożar wywołany "incydentem z udziałem drona". Zapalił się jeden ze zbiorników z paliwem. Ruch lotniczy został zawieszony.
"Władze reagują obecnie na pożar spowodowany incydentem z udziałem drona w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju. Podejmowane są wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa" - napisano w komunikacie na platformie X.