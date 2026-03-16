"Uszkodzony został jeden ze zbiorników z paliwem. Zespoły obrony cywilnej Dubaju pracują obecnie nad ugaszeniem pożaru. Nie zgłoszono żadnych obrażeń" - dodały władze miasta.

W związku z wydarzeniem cały ruch na lotnisku został wstrzymany do odwołania. "Urząd Lotnictwa Cywilnego Dubaju ogłasza tymczasowe zawieszenie lotów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju jako środek ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom i personelowi" - podało biuro prasowe władz w Dubaju na X.

Iran atakuje Dubaj

To kolejny dronowy atak Iranu na Dubaj w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek rano centrum miasta wstrząsnęła seria potężnych wybuchów , a władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona.

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem irańskich ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.