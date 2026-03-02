Dubaj po atakach - napięcia dyplomatyczne

Ataki doprowadziły do gwałtownego zaostrzenia działań dyplomatycznych. Zjednoczone Emiraty Arabskie zamknęły swoją przestrzeń powietrzną w sobotę, a dzień później także ambasadę w Teheranie i wycofały dyplomatów z Iranu.

Ministerstwo spraw zagranicznych ZEA określiło działania jako "agresywne i prowokacyjne", zagrażające bezpieczeństwu i stabilności regionu. W oświadczeniu podkreślono, że decyzja odzwierciedla "zdecydowane i niezmienne stanowisko kraju wobec wszelkich agresywnych działań zagrażających jego bezpieczeństwu i suwerenności".

Konsekwencje militarne podważyły wieloletnie starania Emiratów o utrzymanie napiętych, lecz stabilnych relacji z Iranem, mimo historycznej nieufności między oboma państwami.

Bogata w ropę federacja siedmiu emiratów opierała swój rozwój gospodarczy na wizerunku spokojnego i przyjaznego miejsca do życia. Po serii ataków dronów i rakiet reputacja kraju jako bezpiecznej przystani została poważnie zachwiana lub - jak oceniają eksperci - bezpowrotnie zniszczona.

Cios w bezpieczeństwo i wizerunek Dubaju

Ostatnia noc była dość surrealistyczna. Stoisz na padoku i patrzysz, jak rakiety przelatują na niebie - powiedział agencji AP brytyjski trener koni wyścigowych Jamie Osborne, który przebywał w Dubaju na wydarzeniu Emirates Super Saturday.

Władze podkreślają, że systemy obrony powietrznej zdołały zneutralizować zagrożenie, jednak szczątki zestrzelonych pocisków doprowadziły do pożarów w najbardziej charakterystycznych miejscach miasta.

Część zagranicznych rezydentów zaczęła rozważać ostrożniejsze planowanie podróży do regionu w obawie przed dalszą eskalacją napięć.

Louise Herrle, amerykańska turystka, która do Dubaju przyleciała z mężem, powiedziała agencji AP, że "prawdopodobnie będzie unikać tej części świata, jeśli napięcia się nasilą".

Sytuacja może eskalować bardzo szybko. Być może wszechświat próbował nam coś przekazać - podkreśliła. Wraz z mężem została uziemiona w Dubaju, gdy jej lot powrotny został odwołany.

Sobotnie ataki uznawane są za jeden z najpoważniejszych ciosów w bezpieczeństwo i wizerunek Dubaju, który przez lata był promowany jako jedno z najbezpieczniejszych i najbardziej stabilnych miejsc na świecie w regionie Zatoki Perskiej.