Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały o przedłużeniu zawieszenia połączeń do kilku kluczowych miast Bliskiego Wschodu. Decyzja przewoźnika jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie, która od kilkunastu dni paraliżuje światowy ruch lotniczy.
"Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze obecną sytuację w regionie, podjęły decyzję o przedłużeniu zawieszenia rejsów rozkładowych do/z Tel Awiwu do dnia 18 kwietnia. Pasażerowie zostaną poinformowani bezpośrednio o dostępnych możliwościach podróży oraz dalszych działaniach" - poinformował w poniedziałek po południu przewoźnik na portalu X.