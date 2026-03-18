Warszawska policja zatrzymała kierowcę, który zablokował ciężarówką wjazd do tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich. Zaraz po zdarzeniu 22-latek uciekł. Auto zostało już wydobyte z tunelu, ale nadal trzeba liczyć się z utrudnieniami.

Policja nie ujawnia narodowości kierowcy ciężarówki. Nie wiadomo też, czy był trzeźwy. "Pas ruchu prowadzący w kierunku wjazdu do tunelu pozostaje zamknięty. Kierowcy mogą korzystać z lewego pasa jezdni w kierunku wiaduktu nad rondem i centrum lub prawego pasa ruchu, który prowadzi na rondo Zesłańców Syberyjskich. Ruchem na rondzie kierują policjanci" - wyjaśniono w komunikacie.