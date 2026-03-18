Ponad 9 proc. polskich firm figuruje w Krajowym Rejestrze Długów – wynika z najnowszego Wskaźnika Rzetelności Przedsiębiorców przygotowanego przez KRD i program Rzetelna Firma. Skala zadłużenia różni się jednak w zależności od regionu.

Najwyższy odsetek zadłużonych przedsiębiorstw odnotowano w województwie śląskim - aż 10,74 proc. firm ma tam zaległości. Na drugim biegunie znalazło się woj. podkarpackie, gdzie zadłużonych jest 6,49 proc. firm. Niski poziom zadłużenia występuje także w woj. małopolskim (6,74 proc.), podlaskim (6,97 proc.) i świętokrzyskim (7,15 proc.). Poza Śląskiem wysoki udział zadłużonych firm mają woj. kujawsko-pomorskie (10,34 proc.), warmińsko-mazurskie (9,96 proc.), dolnośląskie (9,91 proc.) i zachodniopomorskie (9,87 proc.).

Łączna kwota zadłużenia firm wpisanych do KRD sięga 11,5 mld zł. Najwięcej, bo 2,7 mld zł, przypada na województwo mazowieckie. Kolejne miejsca zajmują Śląsk (1,4 mld zł) i Wielkopolska (1,2 mld zł).

Prezes KRD Adam Łącki podkreśla, że ryzyko zatorów płatniczych ma w Polsce wyraźny wymiar regionalny. "Dla firm działających poza własnym rynkiem lokalnym to ważna wskazówka, bo te same warunki współpracy w różnych częściach kraju mogą okazać się niewystarczające. Warto to brać pod uwagę przy ustalaniu terminu płatności czy wysokości kredytu kupieckiego" - zaznacza.

Średnia wartość zadłużenia na dłużnika i najlepiej ocenieni

Średnia wartość zadłużenia na jednego dłużnika jest najwyższa w woj. mazowieckim - ok. 50 tys. zł. Wysokie średnie zadłużenie notują także woj. świętokrzyskie (46,6 tys. zł), wielkopolskie (45,3 tys. zł), podkarpackie (44,3 tys. zł) i małopolskie (44,2 tys. zł). Najniższe przeciętne zadłużenie przypada na woj. zachodniopomorskie - 37,6 tys. zł.

Analiza obejmuje także zadłużenie w przeliczeniu na 1000 aktywnych firm. Najwyższe wartości odnotowano w województwach mazowieckim (4,8 mln zł na 1000 firm) i śląskim (4,7 mln zł). Wysoko plasują się również kujawsko-pomorskie, pomorskie i dolnośląskie (po ok. 4,2 mln zł). Najniższe wartości występują w podlaskim (2,7 mln zł), podkarpackim (2,9 mln zł) i małopolskim (3 mln zł).

W najnowszym zestawieniu najwyżej oceniono województwo podlaskie (45 pkt), a w czołówce znalazły się także lubelskie (37 pkt), opolskie i podkarpackie (po 35 pkt) oraz małopolskie (34 pkt). Najsłabiej wypadły śląskie (9 pkt), mazowieckie (10 pkt), kujawsko-pomorskie (16 pkt), dolnośląskie i pomorskie (po 18 pkt).



Krajowy Rejestr Długów to baza danych gromadząca informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.