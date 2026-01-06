​Grupa polskich turystów, która utknęła na jemeńskiej wyspie Sokotra, będzie mogła wrócić do domu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. "Udało nam się przekonać jedną z linii lotniczych. Samolot będzie dostępny dla naszych rodaków jutro" - mówią urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ponad 400 zagranicznych turystów, w tym kilkudziesięciu Polaków, utknęło na jemeńskiej wyspie Sokotra / PETER MARTELL/AFP / East News

Rejs wykona lokalna linia lotnicza. Maszyna zabierze Polaków z Sokotry do Dżeddy, miasta w zachodniej części Arabii Saudyjskiej.

Lot będzie komercyjny - uprzedzają polscy dyplomaci i ponawiają apel, by całkowicie powstrzymać się od wyjazdów do ogarniętego wojną domową Jemenu.

Na wyspie utknęło ponad 400 turystów

Wojna domowa w Jemenie trwa już od 11 lat, ale w ostatnich dniach konflikt zbrojny się zaostrzył i w związku ze wzmożeniem działań militarnych zamknięto przestrzeń powietrzną.

Według informacji przekazanych przez lokalne władze oraz zagraniczne media na wyspie Sokotra utknęło ponad 400 zagranicznych turystów. Wśród nich są obywatele różnych państw, w tym kilkudziesięciu Polaków.

Turyści mieli wracać do swoich krajów w miniony weekend, jednak na miejscu okazało się, że lotnisko zostało przejęte przez wojsko, a wszystkie połączenia lotnicze zostały wstrzymane.

Grupa polskich turystów zdecydowała się na wyjazd do Jemenu, mimo oficjalnych ostrzeżeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort zapewnia, że pozostaje z nimi w stałym kontakcie i na bieżąco monitoruje sytuację. Według przekazanych informacji, warunki, w których przebywają Polacy, są dobre.