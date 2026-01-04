Polskie MSZ poinformowało w niedzielę, że jest w stałym kontakcie z Polakami, którzy - mimo ostrzeżeń resortu - wyjechali na należącą do Jemenu wyspę Sokotrę. Według MSZ warunki, w jakich obecnie przebywają, są dobre.

Polskie MSZ poinformowało, że jest w stałym kontakcie z Polakami przebywającymi na wyspie Sokotra należącej do Jemenu.

Grupa Polaków utknęła na wyspie z powodu zawieszenia lotów przez przewoźnika ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według MSZ warunki, w jakich przebywają Polacy, są dobre.

MSZ przypomina, że odradza podróże do Jemenu ze względu na niestabilność regionu.

Wstrzymane loty

Sokotra leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki. Według doniesień medialnych na miejscu znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów nie może opuścić wyspy.

"Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu - w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną. Przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiesił loty do 6 stycznia br. włącznie" - poinformował na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.