Polskie MSZ poinformowało w niedzielę, że jest w stałym kontakcie z Polakami, którzy - mimo ostrzeżeń resortu - wyjechali na należącą do Jemenu wyspę Sokotrę. Według MSZ warunki, w jakich obecnie przebywają, są dobre.

  • Polskie MSZ poinformowało, że jest w stałym kontakcie z Polakami przebywającymi na wyspie Sokotra należącej do Jemenu.
  • Grupa Polaków utknęła na wyspie z powodu zawieszenia lotów przez przewoźnika ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
  • Według MSZ warunki, w jakich przebywają Polacy, są dobre.
  • MSZ przypomina, że odradza podróże do Jemenu ze względu na niestabilność regionu.
Wstrzymane loty

Sokotra leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki. Według doniesień medialnych na miejscu znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów nie może opuścić wyspy.

"Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu - w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną. Przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiesił loty do 6 stycznia br. włącznie" - poinformował na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

MSZ odradza podróże do Jemenu

Przypomniał, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu. Dodał, że kontakt w sytuacjach kryzysowych jest ułatwiony dzięki aplikacji Odyseusz.

"Nasza placówka w Arabii Saudyjskiej pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy - mimo ostrzeżeń MSZ - zdecydowali się na wyjazd na wyspę Sokotra. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że warunki, w jakich obecnie przebywają nasi obywatele, są dobre" - przekazał Wewiór.

Jak ustalił tygodnik Angora, na Sokotrze przebywa 28-osobowa grupa turystów z biura podróży "Torre". Najprawdopodobniej nie są to jednak wszyscy Polacy przebywający na wyspie.