Koniec października i początek listopada to czas, gdy kupujemy znicze, które potem stawiamy na grobach swoich bliskich zmarłych. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec Łukasz Kuchta ocenił w rozmowie z PAP, że ceny tych produktów powinny być podobne do tych sprzed roku. Podkreślił też, że Polacy coraz rzadziej sięgają po znicze plastikowe.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Czy znicze podrożeją?

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec Łukasz Kuchta w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że polscy producenci nadal borykają się z wysokimi kosztami energii i transportu.



W tym roku jednak sytuacja na rynku surowców była stabilniejsza, co pozwoliło wielu producentom utrzymać ceny na zbliżonym poziomie. To wprowadziło pewną stabilizację, której w poprzednich latach brakowało - analizował.



Dopytywany o prognozy dotyczące cen w przyszłości ocenił, że nie powinno być dużych wzrostów.



Widzimy po surowcach, że nie ma żadnego zagrożenia, żeby cokolwiek się w przyszłym roku zmieniło. Wiadomo, koszty odrobinę mogą pójść do góry. Nie wiadomo, jakie będą ceny energii, bo to jest ciężko nam przewidzieć, ale pod względem surowców wydaje się dosyć stabilnie - dodał.



Między tradycją a nowoczesnością

Znicze plastikowe stopniowo tracą na popularności, zarówno ze względu na przepisy dotyczące odpadów, jak i rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów - zauważył Kuchta. Jak dodał, rośnie znaczenie zniczy szklanych i wkładów wymiennych, które są trwalsze, bardziej estetyczne i przyjazne środowisku.

Rynek będzie szukał równowagi między tradycją a nowoczesnością. Coraz większą rolę będą odgrywać jakość, trwałość i odpowiedzialność środowiskowa. Polska branża świecarska, w dużej mierze oparta na rodzinnych przedsiębiorstwach, stanowiących 90 proc. rynku, ma potencjał, by dalej się rozwijać i utrzymywać pozycję lidera w Europie - podkreślił.