Zbliża się 1 listopada, a na rynku hurtowym w Broniszach panuje prawdziwa kwiatowa gorączka. Kompozycje nagrobne, chryzantemy w kolorach tęczy i znicze w rozmiarach od mini po okazałe lampiony. Wszystko to przyciąga tłumy klientów, którzy chcą, by groby ich bliskich wyglądały jak najpiękniej. A ceny? Od kilku złotych do kwot, które mogą przyprawić o lekki zawrót głowy. Sprawdź, co króluje na rynku hurtowym w Broniszach i jakie trendy obowiązują w tym sezonie.

W Broniszach przed dniem Wszystkich Świętych kwiatowe kompozycje królują na rynku hurtowym - od klasycznych wieńców po fantazyjne formy.

Ceny bukietów nagrobnych zaczynają się od 120 zł, ale te najbardziej efektowne mogą kosztować kilkaset złotych.

Znicze dostępne w wielu kształtach i rozmiarach - od tanich wkładów za 1,95 zł po duże lampiony za 260 zł.

Kompozycje nagrobne: Od klasyki po ekstrawagancję

Na rynku hurtowym w Broniszach, przed Wszystkimi Świętymi panuje istny zawrót głowy. Momentami można poczuć się jak w "galerii" florystycznych dzieł. Gotowe kompozycje nagrobne kuszą nie tylko klasycznym wyglądem, ale i fantazyjnymi formami. Do wyboru są zarówno wieńce z żywych kwiatów, jak i te z tworzyw sztucznych - idealne dla tych, którzy cenią sobie trwałość. Można wybierać między kompozycjami do położenia na płycie grobu a tymi, które dumnie prezentują się w wazonach.

Rozpiętość cen jest bardzo szeroka. Najskromniejsze wiązanki zaczynają się od 120 zł. Niemniej, jeśli ktoś zapragnie kompozycji godnej królewskiego grobu, musi liczyć się z wydatkiem nawet kilkuset złotych. Wszystko zależy od wielkości, ilości kwiatów i materiałów - im więcej sznytu i finezji, tym wyższa cena.

Znicze: Minimalistyczne i imponujące

Sezon na znicze trwa w Broniszach cały rok, ale to właśnie teraz ich sprzedawcy przeżywają prawdziwe oblężenie. Na stoiskach można znaleźć znicze w niemal każdym możliwym kształcie i rozmiarze.

Najtańsze wkłady zaczynają się od 1,95 zł, do 9,60 zł za sztukę. Z kolei jeśli ktoś marzy o dużym lampionie, który rozświetli cmentarz, musi przygotować się na wydatek rzędu nawet 260 zł za sztukę.

Warto dodać, że nawet najbardziej ekstrawaganckie znicze znajdują swoich nabywców. Wiele osób uważa, że w to wyjątkowe święto, obchodzone raz w roku, warto szczególnie udekorować nagrobki bliskich. Dlatego sprzedawcy nie narzekają na popyt na nawet najdroższe rodzaje zniczy.

Chryzantemy: Nie tylko białe i żółte

Chryzantemy to niekwestionowany faworyt wśród kwiatów nagrobnych. W Broniszach można dostać je w każdej możliwej odsłonie - od klasycznych białych i żółtych, przez złote, aż po fioletowe, różowe, a nawet dwukolorowe i trójkolorowe odmiany.

Moda na kolory zmienia się bardzo szybko - twierdzą sprzedawcy. Stąd co roku nie brakuje różnorodnych propozycji na straganach z kwiatami.

Ceny doniczkowych chryzantem zaczynają się od 15 zł i sięgają 35 zł za te najbardziej okazałe. Dla miłośników klasyki są też cięte chryzantemy - od 4 do 10 zł za sztukę. Z kolei duże, tradycyjne "kule" kosztują 7-8 zł. Wybór jest ogromny.

Wrzosy, kapusta i inne cmentarne dekoracje

Od kilku sezonów na cmentarzach obok chryzantem, coraz częściej pojawiają także wrzosy i wrzośce. Te urocze rośliny można kupić zarówno w pojedynczych doniczkach (od 6,50 zł), jak i w okazałych misach za nawet 150 zł. Wrzośce kosztują 12,50 zł za doniczkę. Tym, którzy szukają czegoś naprawdę oryginalnego, do gustu przypadnie kapusta ozdobna. Jest trwała, efektowna i kosztuje zaledwie 8 zł za sztukę.

Na stoiskach pojawiają się też mrozy, golterie czy kalocefalus browna. Z kolei nowym trendem jest ciemiernik - roślina o kwiatach w kolorach od bieli, przez róż, aż po niemal czarne odcienie. Ceny zaczynają się od 32 zł za doniczkę - im większa donica, tym większy wydatek.

Wianki i wianuszki - kawałek lasu

Na koniec nie można zapomnieć o wiankach i wianuszkach. Najczęściej wykonane są z gałązek jodły szlachetnej. To propozycja dla tych, którzy chcą, by ich groby pachniały lasem, a nie tylko kwiatami. Ceny zależą od rozmiaru - im większy wianek, tym wyższa cena.

Przed Wszystkimi Świętymi w Broniszach panuje kwiatowy zawrót głowy. Każdy kupiec znajdzie tu coś dla siebie - od tradycyjnych kompozycji, przez kolorowe chryzantemy, po egzotyczne nowości i osobliwe znicze. Zakres cenowy nagrobnych dekoracji pozostaje bardzo szeroki.