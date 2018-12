Tsunami w Indonezji, gdzie śmierć poniosły co najmniej 222 osoby, akcja ratunkowa w czeskiej kopalni w Karwinie i 4 ciała znalezione w w mieszkaniu w Pyrzycach - to główne wydarzenia weekendu. Przygotowaliśmy dla Was specjalnie podsumowanie najważniejszych informacji mijających dwóch dni.

Tsunami w Indonezji: Setki zginęły w kataklizmie. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa

Co najmniej 222 osób zginęło w wyniku tsunami, które w sobotę nawiedziło wybrzeże indonezyjskich wysp: Jawę i Sumatrę. 843 osób zostało rannych, a 30 jest zaginionych - podała w niedzielę indonezyjska agencja ds. klęsk żywiołowych. Bilans ofiar może wzrosnąć. Do tragedii doszło w miejscach bardzo popularnych wśród turystów. Setki domów, hotele, budynki administracji lokalnej i rządowej zawaliły się. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, ale ratownicy nie mogą dotrzeć do części miejsc - uszkodzone zostały bowiem także główne drogi.



Tragedia w Karwinie: Ciała trzech górników na powierzchni

Ratownicy wydobyli na powierzchnię trzy ciała zabitych przez wybuch metanu polskich górników. Było to możliwe dzięki penetracji fragmentu rejonu katastrofy w kopalni CSM Stonawa. Dalsza penetracja wyrobiska nie jest możliwa z powodu panujących tam trudnych warunków. Rejon zostanie otamowany.



4 ciała znalezione w Pyrzycach. Prokuratura zbiera dowody i milczy

Trwa zbieranie materiałów dowodowych ws. makabrycznej historii z zachodniopomorskich Pyrzyc, gdzie w sobotę w jednym z bloków znaleziono ciała kobiety, dwóch chłopców i mężczyzny. Taką wiadomość przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska, zastrzegając równocześnie, że prokuratura nie będzie na razie informować o szczegółach śledztwa.

Według niepotwierdzonych informacji, zbrodni miał dokonać obywatel Hiszpanii: miał udusić chłopców i zabić ich matkę, a następnie popełnić samobójstwo. Z mieszkania miała natomiast uciec 11-letnia siostra chłopców.

Dla nas to jest niepojęte, że dzieci i żona - chociaż w separacji - giną z rąk takiego oprawcy, jakim jest ojciec i były mąż. Tym bardziej, że on też dał się tutaj poznać jako osoba, która troszczyła się (o dzieci) - powiedziała dziennikarzom sąsiadka rodziny.

Mieszkańcy Pyrzyc ustawiają świeczki przed blokiem, w którym w sobotę odkryto ciała kobiety, mężczyzny i dwóch chłopców / Marcin Bielecki / PAP

Makabryczny finał sprzeczki w gospodarstwie agroturystycznym

Do dramatycznego zdarzenia doszło w jednym z gospodarstw agroturystycznych w gminie Olsztynek w województwie warmińsko-mazurskim. Nie żyje dwóch obcokrajowców.



Szczecin: Atak nożownika w centrum handlowym

Atak nożownika w centrum handlowym w Szczecinie. 26-latek zaatakował dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat.



Tragedia w rosyjskiej kopalni. Wydobyto ciała wszystkich ofiar

Ratownikom w kopalni soli potasowej w Solikamsku na Uralu udało się wydostać na powierzchnię ciała wszystkich dziewięciu robotników, którzy zginęli w sobotę, gdy pod ziemią wybuchł pożar. Taką informację podała agencja TASS, powołując się na sztab operacji ratowniczej.



Arcybiskup Gądecki: Abp Gądecki o "partii Rydzyka": Tworzenie przez Kościół partii jest niedorzeczne

Arcybiskup Gądecki: Tendencja liberalna dąży do tego żeby zapomnieć o świętach Jakub Rutka /RMF FM

Arcybiskup Stanisław Gądecki wyznał w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM, że ofiara molestowania przez księdza poprosiła go o spotkanie, a arcybiskup się na nie zgodził: "Uważam za całkiem dorzeczne spotkanie się z ofiarą" - powiedział. Duchowny zdradził, co powie tej osobie: "Że świat się nie kończy na grzechu, że jest coś ważniejszego aniżeli grzech, że istnieje odkupienie i przebaczenie, i możliwość tego, co nazywamy cierpieniem za kogoś innego. Kościół potrzebuje też cierpienia za swoją egzystencję. To znaczy, trzeba pilnować tego, żeby te procesy przeciwko przestępcom były prowadzone regularnie: tak przez Kościół, jak i prokuraturę. Dwoma torami."



Zmarł Symcha Ratajzer-Rotem

W wieku 94 lat w Jerozolimie zmarł Symcha Ratajzer-Rotem. Był łącznikiem Żydowskiej Organizacji Bojowej i uczestnikiem powstania w getcie warszawskim.

Kilka lat temu Rotem udzielił wywiadu RMF FM. To, co mogliśmy zrobić, to tylko spróbować umrzeć, jak najlżejszą, jak najlepszą śmiercią. Jeżeli można mówić o śmierci dobrej, przyjemnej. Wybrać sobie: jak ja umieram. Czy mnie zabiją. To wszystko - wspominał. Całą rozmowę znajdziecie tutaj.

Tom Hanks chce pomóc polskiemu szpitalowi. Tym razem dzięki syrence!

Amerykański aktor Tom Hanks chce pomóc szpitalowi pediatrycznemu w Bielsku-Białej. By to zrobić, potrzebuje Waszej pomocy! Gwiazdor chce zdobyć syrenkę, wyremontować ją, a później sprzedać na aukcji, z której środki zasilą konto lecznicy z Bielska-Białej.



Wisła Kraków ma nowych właścicieli. Przelew jeszcze nie dotarł

Wisła Kraków ma nowych właścicieli - tak głosi komunikat na stronie internetowej klubu. 100 procent akcji spółki trafiło do dwóch funduszy inwestycyjnych Alelega Luxembourg S.à r.l. i Noble Capital Partners Ltd.



Starcia na ulicach Paryża. Zatrzymanych prawie 150 osób

Do starć ulicznych doszło na paryskich Polach Elizejskich - w czasie demonstracji ruchu "żółtych kamizelek" przeciwko polityce prezydenta Emanuela Macrona. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciwko grupom agresywnych demonstrantów, anarchistów i chuliganów.



Adonis Stevenson wybudzony ze śpiączki!

Adonis Stevenson - kanadyjski bokser, który trzy tygodnie temu po walce o mistrzostwo świata w stanie krytycznym trafił do szpitala - został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Informację tę potwierdziła partnerka pięściarza Simone God.

W oświadczeniu przekazała, że Stevenson "dochodzi do zdrowia pod opieką rodziny i oddanego zespołu medycznego".

Real Madryt z klubowym mistrzostwem świata

Piłkarze Realu Madryt po raz trzeci z rzędu wygrali klubowe mistrzostwa świata. W sobotnim finale w Abu Zabi "Królewscy" pokonali gospodarza turnieju Al-Ain FC 4:1 (1:0). Trzecie miejsce zajął River Plate Buenos Aires.



Choinki pod Choinkę od RMF FM: Wielki Finał za nami!

Przejechaliśmy całą Polskę, odwiedziliśmy 11 miast, by na Wielki Finał dotrzeć - tradycyjnie! - do Krakowa. Właśnie stolica Małopolski była ostatnim przystankiem na trasie naszego żółto-niebieskiego konwoju, a w ręce krakowian trafiło tysiąc Choinek pod Choinkę od RMF FM!

Nasz choinkowy konwój przemierzał Polskę od 12 grudnia: wystartowaliśmy, jak co roku, na placu Szewczyka w Katowicach. Codziennie zatrzymywaliśmy się w innym mieście, by rozdać Wam w sumie 12 tysięcy bożonarodzeniowych drzewek!

Relacje, filmy i zdjęcia z każdego miasta, w którym pojawiała się żółto-niebieska choinkowa ekipa, znajdziecie TUTAJ! >>>>