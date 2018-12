Wisła Kraków ma nowych właścicieli – tak głosi komunikat na stronie internetowej klubu. 100 procent akcji spółki trafiło do dwóch funduszy inwestycyjnych Alelega Luxembourg S.à r.l. i Noble Capital Partners Ltd.

"W sobotę 22 grudnia 100 procent akcji Wisły Kraków SA trafiło do funduszy inwestycyjnych Alelega Luxembourg S.à r.l. i Noble Capital Partners Ltd. Członkowie Zarządu klubu oraz Rady Nadzorczej zrezygnowali dziś z pełnionych funkcji, a ich dymisja została przyjęta" -czytamy na stronie klubu.

Z tekstu możemy też się dowiedzieć, że dotychczasowa prezes Marzena Sarapata i cały zarząd złożyli dymisję. Nowym, tymczasowym prezesem został Adam Pietrowski. "Nowy Zarząd i Rada Nadzorcza zostaną ogłoszone w najbliższych dniach" - czytamy.

Wcześniej na Twitterze pojawiło się oświadczenie, które mówi, że w sobotę o godzinie 16:00 Towarzystwo Sportowe Wisła przestało być właścicielem klubu.

Wcześniej w doniesieniach medialnych pojawiały się informacje, które mówiły, że do przekazania klubu nowym właścicielom ma dojść w momencie, kiedy na konto wierzycieli wpłynie ponad 12 milionów złotych. Miała być to suma wymagana do spłacenia najpilniejszych długów klubu. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Adam Pietrowski potwierdził, że do transakcji dojdzie w uzgodnionym wcześniej terminie - 28 grudnia. Jeżeli pieniądze nie zostaną przelane, to Wisła nie przejście w ręce nowych właścicieli.

Majchrowski: "Rozmowa dość optymistyczna"

Wcześniej z nowymi, potencjalnymi właścicielami Wisły Kraków rozmawiał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.



Rozmowa była dość optymistyczna. Panowie nie koncentrują się tylko na zakupie Wisły, ale chcą budować coś, co nazywają akademią piłkarską. Pokazywali swoje projekty tego typu, które już wybudowali. To napawa optymizmem. Z rozmowy wynika, że rozmawiali już z "Tele-Foniką" (właściciel Wisły SA w latach 1998-2016) w sprawie jej gruntów w Myślenicach. Są także zainteresowani terenami wokół Balic. Tam jest około czterysta hektarów ziemi będącej prywatną własnością. Oni mają tego świadomość i są zainteresowani zainwestowaniem w tamtym terenie. Obiecali, że do 28 grudnia, zgodnie z umową, wpłacą pieniądze dla Wisły. Rozmowa była optymistyczna, ale, jak wiemy, po czynach ich poznacie- powiedział Majchrowski.