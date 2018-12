Atak nożownika w kinie w centrum handlowym w Szczecinie. 26-latek zaatakował dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat. Jeden z nich jest w stanie krytycznym.

Policjanci wyprowadzają napastnika / Marcin Bielecki / PAP

Zaatakowani mężczyźni trafili do szpitala. Napastnik został zatrzymany.



Zgłoszenie o dwóch rannych mężczyznach w centrum handlowym otrzymaliśmy po godz. 17. Obaj mieli rany cięte. Pierwszy z mężczyzn - na szyi, klatce piersiowej i ramionach - poinformowała PAP rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Paulina Targaszewska. Dodała, że mężczyzna został przewieziony do szpitala, był świadomy.

U drugiego z mężczyzn doszło do zatrzymania akcji serca. Miał rany szyi i uda. Był reanimowany na miejscu. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala - relacjonowała Targaszewska.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Karetka przed centrum handlowym / Marcin Bielecki / PAP





