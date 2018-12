Co najmniej 222 osób zginęło w wyniku tsunami, które w sobotę nawiedziło wybrzeże indonezyjskich wysp: Jawę i Sumatrę. 843 osób zostało rannych, a 30 jest zaginionych - podała w niedzielę indonezyjska agencja ds. klęsk żywiołowych. Bilans ofiar może wzrosnąć. Do tragedii doszło w miejscach bardzo popularnych wśród turystów. Setki domów, hotele, budynki administracji lokalnej i rządowej zawaliły się. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, ale ratownicy nie mogą dotrzeć do części miejsc - uszkodzone zostały bowiem także główne drogi.

