"W umowie ma być wpisana stawka godzinowa, wszystkie dodatki, premie czy świadczenia, które nam przysługują" - radzi gość Radia RMF24 Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service. Tłumaczy, na jakie zarobki można liczyć w pracy sezonowej, czy opłaca się wyjeżdżać za granicę i jakie stanowiska są najpopularniejsze w tym sezonie.

Zarobki w pracy wakacyjnej najczęściej oscylują wokół płacy minimalnej / Shutterstock

Ile można zarobić w wakacje?

Rozmówca Jakuba Śliwińskiego zaznacza, że zarobki w pracy wakacyjnej najczęściej oscylują wokół płacy minimalnej. To wynika z krótkotrwałej relacji między pracownikiem a pracodawcą. Taka współpraca ma charakter doraźny - wyjaśnia Inglot.

Przypomnijmy, że w 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto miesięcznie lub 30,50 zł brutto za godzinę. Ekspert dodaje, że w stosunku do ubiegłego roku jest to realny wzrost o 5 proc. Realny, czyli wyższy o 5 proc. ponad poziom inflacji - precyzuje.

Są jednak stanowiska, na których można zarobić znacznie więcej. Gość Radia RMF24 wskazuje następujące przykłady:

pomoc kuchenna, sprzedawca w gastronomii, ratownik wodny - 31 zł/h,

kelner - 31 zł/h + napiwki,

operator hulajnóg elektrycznych - 32 zł/h,

magazynier/logistyk - 31-32,50 zł/h,

zbieracz owoców i warzyw - 31-33 zł/h,

recepcjonista - 31-33,50 zł/h,

kurier - 35 zł/h lub więcej (własny samochód zwiększa stawkę),

instruktor sportów wodnych - 34-50 zł/h,

pracownik budowlany - 40-50 zł/h,

pomoc przy organizacji koncertów - 32-60 zł/h.

"Zerowy PIT" i umowa zlecenie

Dla osób uczących się i poniżej 26. roku życia przewidziano preferencyjne zasady opodatkowania, m.in. tzw. "zerowy PIT" oraz często brak obowiązku odprowadzania składek. Kluczowe znaczenie ma tu rodzaj umowy - finansowo najkorzystniejsza będzie umowa zlecenie. W jej przypadku, przy spełnieniu określonych warunków, stawka brutto może być równa kwocie netto.

Pozostali pracownicy powinni pamiętać, że podane stawki należy odpowiednio pomniejszyć o składki i podatki.

Ekspert zaznacza, że do pracy sezonowej warto się dobrze przygotować, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Sprawdzamy opinie o przyszłym pracodawcy, upewniamy się, że wszystko jest w porządku. Jeżeli planujemy pracę setki kilometrów od domu, pytamy o zakwaterowanie i wyżywienie. Domagamy się podpisania umowy zgodnej z polskim prawem - koniecznie przed rozpoczęciem pracy. Muszą się w niej znaleźć stawka godzinowa, dodatki, premie i wszystkie świadczenia, które nam przysługują - podkreśla Inglot.

Zmiana preferencji: paczki zamiast truskawek

Praca sezonowa coraz rzadziej kojarzy się wyłącznie ze zbiorami szparagów czy truskawek. Młodzi chętnie wybierają inne formy zatrudnienia, m.in. dostarczanie paczek czy obsługę hulajnóg elektrycznych.

Gdy stała kadra udaje się na urlopy, młodzi mogą pracować tymczasowo jako kurierzy. Z kolei operator hulajnóg to stosunkowo nowy zawód, który cieszy się dużym zainteresowaniem - mówi Inglot.

Stanowiska związane z turystyką nadal jednak pozostają popularne. Praca sezonowa najczęściej kojarzy się z gastronomią, sprzedażą lodów i gofrów czy hotelarstwem. W tym roku sezon wystartował z lekkim opóźnieniem przez chłodny maj, ale od początku czerwca dynamicznie się rozwija - dodaje ekspert Radia RMF24.

Za szczególnie "gorący" pod względem zatrudnienia uznaje pas nadmorski - od województwa zachodniopomorskiego aż po Mierzeję Wiślaną.

Praca sezonowa za granicą. Jakie stawki?

Praca sezonowa kojarzy się też z wyjazdami zagranicznymi, np. na zbiory owoców. Zagraniczne stawki, przeliczone na złotówki, są bardzo atrakcyjne. Można zarobić nawet 12-14 euro za godzinę. Trzeba jednak pamiętać o wysokich kosztach życia: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia - podkreśla Krzysztof Inglot.

Tymczasem w Polsce można zarobić ponad 40 zł "na rękę", co daje ok. 10 euro - i to bez konieczności wyprowadzania się z domu rodzinnego - podsumowuje ekspert.

Opracowanie: Tadeusz Węsierski