Twórczość trzech ikon polskiej muzyki pojawi się na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni podczas koncertu "Niezawodny – Tribute to NIEMEN/ZAUCHA/WODECKI". Za projekt odpowiedzialny jest Kuba Badurka, aktor ze sceny Baduszkowej.

Czesław Niemen, Andrzej Zaucha i Zbigniew Wodecki na jednej scenie w Gdyni

Przez dwa lata, do momentu pierwszego spotkania z kierownikiem muzycznym koncertu Mateuszem Otczykiem, nosiłem się z zamiarem zmierzenia się z utworami wielkich mistrzów polskiej estrady, dwa lata przygotowywałem się do tego mentalnie. Bardzo byśmy chcieli nawiązać do brzmień, które nam są bliskie i są popularne, myślimy o alternatywnych brzmieniach. Nie przerabiamy tych utworów o 180 stopni, ale nadajemy nową energię - mówi w rozmowie z reporterką RMF MAXX Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak Kuba Badurka z Teatru Muzycznego w Gdyni.

Każdy z utworów ma być nie tylko wspomnieniem artystów, ale też próbą odnalezienia się w nich na nowo. Na warsztat trafiły takie utwory jak “Płonąca stodoła", “Rzuć to wszystko co złe", albo “Byłaś serca biciem".

Z utworów utkaliśmy opowieść o miłości. Każdy z artystów wniósł do historii rodzimej piosenki coś niepowtarzalnego. Czesław Niemen to absolutna ikona, Andrzej Zaucha to mistrz frazy muzycznej, a płyt Zbigniewa Wodeckiego słuchałem po kolei i byłem absolutnie zachwycony. Przepracowaliśmy ich twórczość przez siebie - dodaje Badurka.

Muzycy zamierzają stworzyć spektakl muzyczny inspirowany koncertami MTV Unplugged.

Na scenie wystąpi zespół w składzie :

Gitary: Mateusz Otczyk

Perkusja: Michał Lasota

Bas : Julia Przybysz

Trąbka: Piotr Szlempo

Saksofon: Jakub Klemensiewicz

Klawisze: Paweł Witulski

Wokal: Kuba Badurka

"Niezawodny" premierowo na scenie Kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni zaprezentowany zostanie 13 września.