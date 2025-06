Dwa miesiące relaksu i odpoczynku od zajęć szkolnych to czas, w którym dzieci i młodzież powinny cieszyć się bezpiecznym wypoczynkiem tak, aby po wakacjach wrócić z jeszcze większą energią i zapałem do szkoły. Wolne dni to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Pamiętajmy, że wraz z beztroską zabawą i relaksem, pojawia się również zwiększone ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Dlatego tak ważne jest, aby opiekunowie i wychowawcy byli dobrze przygotowani i świadomi potencjalnych zagrożeń. Poniżej znajdziecie poradnik dla rodziców!

Bezpieczeństwo dzieci na koloniach. O czym należy pamiętać?

Planując kolonie dla dziecka, sprawdź, czy organizator jest zgłoszony w elektronicznej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warto skontaktować się z lokalnym sanepidem, by upewnić się, że ośrodek nie miał problemów z bezpieczeństwem w przeszłości.

Decyzja o wyjeździe powinna być wspólna - rodzice i dziecko muszą razem wybrać odpowiedni wypoczynek, uwzględniając zainteresowania i zdrowie malucha.

Przygotuj dziecko na wyjazd - omów plan dnia, zasady zachowania oraz wskazówki, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i z kim się kontaktować.

Spakuj rozsądnie - lekki bagaż z niezbędnymi ubraniami i przyborami, a cenne rzeczy i leki przekazuj wychowawcom dla bezpieczeństwa.

Zadbaj o to, by dziecko miało przy sobie dokumenty, kontakt do rodziców oraz pieniądze na drobne wydatki, a wszystko to dostosuj do wieku i potrzeb.

Bezpieczny wypoczynek. Na co zwrócić uwagę?

To już ostatni dzwonek, aby wybrać naszym dzieciom kolonie albo obóz wakacyjny. Na co trzeba zwrócić uwagę, aby był to bezpieczny wypoczynek?

Przede wszystkim, czy dana forma wypoczynku jest zgłoszona do elektronicznej bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każda osoba, która wejdzie na stronę wypoczynek.men.gov.pl może sprawdzić, czy organizator dopełnił tego obowiązku. Co do zasady ten wypoczynek powinien się w bazie pojawić nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem tego wypoczynku - tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Piotrem Bułakowskim Jacek Szydłowski, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży warmińsko-mazurskiego sanepidu.

Jak dodaje, szukając konkretnej kolonii czy obozu warto sprawdzić w powiatowych stacjach sanepidu, czy w danym ośrodku były jakieś uchybienia.

Zawsze można zadzwonić do stacji powiatowej, która nadzoruje ten wypoczynek. Dowiedzieć się, czy w ubiegłych latach ten wypoczynek był zorganizowany w sposób prawidłowy, w sposób bezpieczny. Można też zasięgnąć informacji, czy były z tym organizatorem jakieś problemy, czy były jakieś postępowania administracyjne prowadzone w stosunku do tego podmiotu - wyjaśnia Jacek Szydłowski.

Wspólna decyzja

Ważne jest, aby decyzja o wyjeździe dziecka na zorganizowany wypoczynek była podjęta wspólnie, czyli przez rodziców i dziecko. Córka lub syn mogą mieć mnóstwo pytań, więc dobrze byłoby, gdyby rodzice dokładnie wyjaśnili różnice między kolonią i półkolonią, obozem wędrownym i biwakiem.

Trzeba wspierać dziecko w dokonaniu świadomego wyboru. Może interesuje się historią, może przyrodą, a może tańcem lub jazdą konną.

Niech rodzice starają się spełniać przede wszystkim marzenia swojej pociechy. Wybierając kolonię czy obóz, trzeba wziąć także pod uwagę stan zdrowia dziecka, odległość miejsca wypoczynku od domu, proponowany program, ale przede wszystkim wiarygodność organizatora.

O tym porozmawiaj z dzieckiem przed wyjazdem

Dziecko wymaga przygotowania do wyjazdu i przebywania poza domem oraz znanym otoczeniem. Warto opowiedzieć:

jaki jest plan dnia,

kiedy i jak spożywane będą posiłki,

kto organizuje zabawę,

jakie będą zasady korzystania z kąpieliska.

Rodzic musi też zadbać, by dziecko potrafiło się odpowiednio zachować w sytuacjach, które mogą się zdarzyć i zagrozić jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych uczestników wypoczynku. Dziecko powinno wiedzieć, że:

w czasie wypoczynku rodziców zastępuje wychowawca i do niego zgłasza wszystkie potrzeby, prosi o radę i pomoc,

nie można oddalać się od grupy lub z miejsca wypoczynku,

ma natychmiast informować wychowawcę, kierownika lub rodzica o wszelkich niepokojących je sytuacjach (napastowania przez dorosłych, innych uczestników wypoczynku, itp.),

nie wolno przyjmować jedzenia, napojów ani słodyczy od nieznanych osób,

nie można jeść leśnych owoców, bo mogą okazać się trujące,

kontakt z bezpańskimi czy dzikimi zwierzętami może być niebezpieczny. Dodaniem pewności dziecku w nowej dla niego sytuacji będzie dokładne umówienie się na rozmowy telefoniczne, ewentualnie także odwiedziny. W planie organizatora wypoczynku są zwykle ustalone dni odwiedzin.

Bagaż - o czym trzeba pamiętać?

W zależności od wieku dziecka zwróćmy szczególną uwagę na rozsądnie skompletowany i zapakowany bagaż. Nie powinien on być przede wszystkim za ciężki, ponieważ nie zawsze znajdzie się osoba mogąca pomóc w przeniesieniu bagażu np. z autokaru do pokoju. Najlepiej, aby była to jedna torba, walizka lub plecak i niewielki plecak podręczny.

Zaleca się, aby w sezonie zimowym w przypadku wyjazdów o charakterze sportowym dobierać sprzęt do wzrostu, wagi i umiejętności młodego człowieka. Trudno obciążać tego typu obowiązkiem trenera prowadzącego zajęcia w czasie obozu, bo musi on przecież poświęcać czas na opiekę nad wszystkimi uczestnikami wyjazdu.

Kwota pieniędzy danych dziecku jako kieszonkowe zależy od możliwości finansowych każdego rodzica. Zaufany organizator często wie, jaką kwotą powinno dysponować dziecko w czasie pobytu, aby kupić sobie pamiątki czy potrzebne drobiazgi. Zawsze można także przesłać dodatkowe pieniądze na adres dziecka w ośrodku. W przypadku młodszych dzieci rodzice powinni skonsultować możliwość oddania kieszonkowego oraz wartościowych przedmiotów (takich jak odtwarzacze MP3 czy aparaty fotograficzne) do depozytu wychowawcy

W spakowanym bagażu dziecka powinny się znaleźć:

ubranie: nieprzemakalna kurtka lub kombinezon w zimie, nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe, pantofle, bielizna na każdy dzień, ubranie na ciepłą i zimną pogodę, nakrycie głowy, zimą dwie pary rękawiczek, a latem dwa stroje kąpielowe,

kosmetyki i środki higieny osobistej: pasta i szczoteczka do zębów, mydło, szampon (najlepiej w saszetkach), duży ręcznik plażowy i dwa ręczniki mniejsze, grzebień, chusteczki higieniczne, okulary i krem z filtrem UV,

długopis, notes z adresami, saszetka (na pieniądze), książka lub gra,

w przypadku wyjazdu na obóz - śpiwór, latarka, płaszcz przeciwdeszczowy.

W spakowanym bagażu dziecka nie powinny się znaleźć:

lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje (należy je przekazać wychowawcy),

ostre przedmioty, np. scyzoryk, chyba że jest to obóz harcerski lub wędrowny i organizator na to pozwolił,

zapałki lub zapalniczka.

Dziecko powinno mieć ze sobą legitymację szkolną oraz kartkę z adresem wypoczynku i telefonami kontaktowymi do rodziców, a w przypadku wyjazdu zagranicznego, w zależności od kraju docelowego, dokument uprawniający do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport).