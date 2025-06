Polska Izba Turystyki uspokaja turystów, którzy planują wakacje w Egipcie. Z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie do biur podróży zgłasza się wielu zaniepokojonych klientów, którzy rozważają odwołanie wyjazdu.

Planujesz wakacje w Egipcie? Izba Turystyki uspokaja / Shutterstock

Polska Izba Turystyki zachęca do kontaktu z organizatorami wyjazdów w razie pytań lub niepewności. Przedstawiciele touroperatorów podkreślają, że obecnie nie ma żadnych powodów do zmiany planów wyjazdowych obejmujących Egipt.

"W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planach odwoływania wyjazdów do Egiptu, Polska Izba Turystyki stanowczo zaznacza, że sytuacja w tym kraju pozostaje spokojna, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie opublikowało żadnych ostrzeżeń ani zakazów dotyczących podróży do egipskich kurortów" - tak brzmi fragment komunikatu, jaki dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał od sekretarza Polskiej Izby Turystyki Pawła Radolińskiego.

"Zgodnie z wakacyjnym raportem Polskiej Izby Turystyki, Egipt zajmuje drugie miejsce wśród najchętniej wybieranych destynacji przez polskich turystów. Popularne rejony wypoczynkowe - w tym wybrzeże Morza Czerwonego - funkcjonują bez zakłóceń i nie znajdują się w strefie żadnego zagrożenia militarnego. Zachęcamy do zachowania spokoju i podejmowania decyzji o podróży zgodnie z wcześniej zaplanowanymi rezerwacjami. Jak przy każdej zagranicznej wyprawie, warto zapoznać się z aktualnymi informacjami publikowanymi przez MSZ. Na ten moment brak jest jakichkolwiek przesłanek do odwoływania wakacji w Egipcie" - czytamy w informacji od Polskiej Izby Turystyki.

"Choć Bliski Wschód - zwłaszcza takie państwa jak Iran czy Irak - bywa obecny w relacjach medialnych w kontekście napięć politycznych, nie należy automatycznie przenosić tych obaw na pozostałe kraje regionu, które pozostają poza obszarami konfliktów. Przypominamy, że na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostępne są bieżące informacje na temat sytuacji w różnych państwach świata, w tym komunikaty dla podróżujących. W przypadku posiadania odpowiedniego ubezpieczenia, komunikaty MSZ mogą stanowić podstawę do ewentualnego anulowania wyjazdu. To rozsądne rozwiązanie, szczególnie przy planowaniu podróży do mniej stabilnych miejsc na świecie" - napisano.