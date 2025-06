Trzy czwarte z nas planuje spędzić nadchodzące wakacje na terenie Polski, wybierając przede wszystkim Pomorze, Sudety, Trójmiasto oraz Podhale. Tak wynika z najnowszego badania "Urlopowy Kompas Polaków: Wakacje 2025". Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke, zauważa, że z roku na rok rośnie liczba turystów odkrywających uroki naszego kraju, co potwierdzają również dane o wzroście rezerwacji hotelowych.

Pomorze, Sudety, Trójmiasto i Podhale na czele listy ulubionych miejsc / Shutterstock

Wzrost rezerwacji i stabilność cen

Z analizy przeprowadzonej przez firmę Profitroom, dostawcę systemu rezerwacyjnego dla większości polskich hoteli, wynika, że liczba rezerwacji w Polsce jest obecnie o 29 procent wyższa niż w poprzednim roku, przy jednoczesnym utrzymaniu cen na stabilnym poziomie. To świadczy o rosnącej atrakcyjności krajowej oferty hotelowej, która przyciąga nie tylko gości zagranicznych, ale i Polaków.

Rodzime destynacje wciąż na topie

Preferencje Polaków co do miejsca wypoczynku są zróżnicowane, jednak największą popularnością cieszą się sprawdzone kierunki. Na czele listy znajduje się Pomorze Zachodnie, wybierane przez 22 procent respondentów. Sudety, Pomorze Środkowe, Trójmiasto oraz Podhale również znajdują się wysoko w rankingach. Wśród miast na wakacyjne wypady dominuje Kołobrzeg, a tuż za nim plasują się Gdańsk, Kraków, Zakopane i Szklarska Poręba.

Wyjazdy hybrydowe i poza sezonem

Interesującym trendem są tzw. wyjazdy hybrydowe, łączące pobyt w kraju z podróżami zagranicznymi, które planuje 31 procent badanych.

Ponadto 8 procent ankietowanych deklaruje chęć wypoczynku poza głównym sezonem letnim, co jest szczególnie popularne wśród osób w wieku 65+, starających się unikać wakacyjnych tłumów.

Ankieta Gdzie planujesz spędzić tegoroczne wakacje? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Gdzie planujesz spędzić tegoroczne wakacje? W Polsce 55% Zagranicą 19% Hybrydowo, i w kraju, i zagranicą 26%

głosów: 31

Planowanie wakacji z wyprzedzeniem

Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreśla, że Polska zaskakuje turystów nie tylko różnorodnością i wyjątkowością oferty turystycznej, ale także jakością usług i infrastrukturą. Co więcej, Polacy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z wcześniejszego planowania urlopów. Agata Pielacha-Janiec z Profitroom zwraca uwagę, że decyzje podejmowane na ostatnią chwilę ograniczają możliwości wyboru, a najlepsze oferty znikają najszybciej.

Wakacje we dwoje czy rodzinne wyjazdy?

Chociaż połowa respondentów deklaruje wakacje z dziećmi, to dane z systemu rezerwacyjnego wskazują, że najpopularniejszą formą wypoczynku są wyjazdy we dwoje, stanowiące 36 procent wszystkich rezerwacji na lato 2025. Wyjazdy rodzinne plasują się tuż za nimi, co świadczy o równie silnej pozycji podróży bez dzieci.