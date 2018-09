W Stanach Zjednoczonych uderzyła Florence, Filipiny oczekują na nadejście supertajfunu Mangkhut, doradca Trumpa z czasów kampanii prezydenckiej przyznaje się do spiskowania przeciwko USA, a były wiceprezydent Częstochowy dostaje zarzuty w związku z potrąceniem 10-letniego rowerzysty - oto najważniejsze wydarzenia piątku. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie informacji, które wzbudzały największe zainteresowanie w Polsce i na świecie.

Florence uderzyła. "Huragan pustoszy nas stan"

Huragan Florence uderzył na południu leżącego na wschodnim wybrzeżu USA stanu Karolina Północna - podało amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Wiatr wieje z prędkością 130 km/h. Według władz stanu żywioł może zniszczyć nawet całe miejscowości.

Filipiny: Nadciąga supertajfun Mangkhut. "Silniejszy niż huragan Florence"

W jeszcze większym niebezpieczeństwie niż Amerykanie są Filipińczycy. Tam uderzyć ma supertajfun Mangkhut. Na Filipinach trwa ewakuacja tysięcy osób z terenów najbardziej zagrożonych. Potężny żywioł ma uderzyć w największą wyspę kraju - Luzon - w sobotę nad ranem czasu lokalnego. Mangkhut jest większy, silniejszy i bardziej niebezpieczny niż huragan Florence - powiedział w wywiadzie dla CNN meteorolog Brandon Miller.



Kukiz: Mogę nie lubić pani Gersdorf, ale jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego

Uważam, że pierwszą prezes Sądu Najwyższego jest Małgorzata Gersdorf, bo tak wynika z konstytucji - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz’15. Dodał jednak, że "konstytucja jest do niczego". Mogę nie lubić pani Gersdorf. Uważam zresztą, że sądy w dawnym kształcie to był dramat, to była tragedia dla obywateli, poza żadną kontrolą, szczególna kasta - jak się sami oceniali. Dyktowali prawo, jak im się żywnie podobało, więc to jest do rozwałki natychmiastowej, nie ma co do tego wątpliwości - stwierdził gość Roberta Mazurka

Paweł Kukiz: Znam w Polsce frakcje, które można porównać do terrorystycznych Karolina Bereza /RMF FM

Były wiceprezydent Częstochowy z zarzutami za potrącenie rowerzysty

Ciąg dalszy sprawy byłego wiceprezydenta Częstochowy. Politykowi postawiono zarzuty w związku ze sprawą potrącenia 10-letniego rowerzystę. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Po przesłuchaniu i wpłaceniu kaucji mężczyzna został zwolniony.

Polscy dyplomaci zdziwieni skargami eurodeputowanych na władze

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE, która w przyszłym tygodniu planuje przyjazd do Polski, by zbadać kwestie praworządności, ma problemy z organizacją spotkań - usłyszała korespondentka RMF FM od rozmówców w Parlamencie Europejskim. Europosłowie uważają, że władze w Warszawie nie zapewniają im spotkań na odpowiednio wysokim szczeblu. Delegacja ma przyjechać do Warszawy 19-21 września. Natomiast polscy dyplomaci są zdziwieni skargami.

Szef kampanii Trumpa przyznał się do winy. Spiskował przeciwko USA

Paul Manafort, były szef kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, którego drugi już proces miał się rozpocząć 24 września, przyznał się w piątek do dwóch stawianych mu zarzutów. Manafort jest oskarżony o działanie jako niezarejestrowany zagraniczny agent. W sierpniu sąd uznał go za winnego przestępstw podatkowych i bankowych.

Zatrzymano 51-latka, który mógł zabić kobietę w Mrągowie

Policjanci zatrzymali 51-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany o zabójstwo kobiety w jednym z mieszkań w Mrągowie w Warmińsko-Mazurskiem.

Zawadzka: W sprawie klapsa to my psychologowie powinniśmy uderzyć się w piersi

W sprawie klapsa to my psychologowie powinniśmy uderzyć się w piersi. Mówiliśmy o tym jak o "jakimś klapsie", a nie zero-jedynkowo - jak o uderzeniu drugiego człowieka czy jak o poniżeniu dziecka - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka psycholog Dorota Zawadzka. W Polsce się dzieci bije i ci, którzy byli tak byli wychowywani, nie potrafią inaczej - dodaje gość Marcina Zaborskiego.

Zawadzka: W sprawie klapsa to my psychologowie powinniśmy uderzyć się w piersi Michał Dukaczewski /RMF FM

