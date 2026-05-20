Opublikowane przez Lady Kitchen nagranie ze spotkania z dzikimi zwierzętami z Zakopanem obiegło internet. Autorkę na drodze spotkało coś, co zdarza się niezwykle rzadko - przez drogę najpierw przeszedł ryś, a chwilę po nim jeleń.

"Zwykły dzień w Tatrach. Ryś i jeleń na jednej drodze" - napisała autorka filmiku, który cieszy się dużą popularnością. Widać na nim jak na przechodzącej przez las drodze nagle pojawia się ryś. Dziki kot niespiesznie pokonuje jezdnię, a gdy zaczyna już znikać z kadru, na asfalcie pojawia się duży jeleń. Zwierzę pokonuje parę metrów, zatrzymuje się na chwilę, po czym odwraca łeb w stronę filmujących go ludzi. Na tym nagranie się kończy.

Niektórzy z komentujących powątpiewali czy nagranie jest prawdziwe, czy może stworzyła je sztuczna inteligencja. "I nie, to nie AI, możemy puścić z głosem, ale tam są wyrazy brzydkie"- zaznaczyła autorka.

Z informacji GIOS wynika, że rysie w Polsce występują przede wszystkim w kilku regionach kraju, choć ich populacja jest nieliczna i szacuje się ją na około 150-200 osobników.

Największą i najbardziej zwartą ostoją rysia są Karpaty - od Bieszczadów po Beskid Żywiecki oraz Pogórze Przemyskie. W tym regionie żyje około 90-100 rysi. Drugim ważnym obszarem występowania rysia jest północno-wschodnia Polska. Kolejne skupiska rysi znajdują się na Polesiu oraz na Roztoczu wraz z Puszczą Solską, ale tam występuje jedynie kilkanaście osobników. W Polsce centralnej żyje około 15 rysi. Są to zwierzęta pochodzące z programu reintrodukcji, w ramach którego wypuszczono na wolność 30 osobników. Najdalej na zachód rysie były ostatnio obserwowane w Borach Stobrawskich oraz w Karkonoskim Parku Narodowym.