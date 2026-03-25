W sądeckich lasach rozbrzmiewają nocą niezwykłe dźwięki. Leśnicy z Nawojowej opublikowali w internecie nagranie z fotopułapki, na którym widać i słychać hałasującego rysia. To niezwykle rzadki widok, bo te dzikie koty zwykle unikają kontaktu z ludźmi.

/ Nadleśnictwo Nawojowa / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Leśnicy z Nawojowej (woj. małopolskie) opublikowali w mediach społecznościowych niezwykłe nagranie z fotopułapki. Widać na nim i słychać "krzyczącego" rysia. To rzadki widok, bo te dzikie koty zwykle unikają kontaktu z ludźmi.

Jak informują leśnicy, marzec to kulminacja okresu godowego u rysi. W tym czasie zwierzęta te stają się wyjątkowo głośne.

"Na nagraniu widać rysia (Lynx lynx), który nie tylko przechodzi, ale także się odzywa – to typowe zachowanie w okresie godowym!" – czytamy we wpisie na Facebooku.

Jak wyjaśniają eksperci, głośne dźwięki służą przyciągnięciu partnera, odstraszaniu rywali oraz oznaczaniu terytorium.

Rysie są bardzo skryte, prowadzą nocny tryb życia i unikają ludzi, dlatego obserwacje tego gatunku należą do rzadkości.

"To niezwykłe usłyszeć ten gatunek, ale dzięki naszym kamerom w lesie, służącym monitoringowi drapieżników, mamy szczęście go usłyszeć! A Wy oczywiście razem z nami" – informują leśnicy.

Takie nagrania są z pewnością cennym materiałem dla przyrodników i miłośników dzikiej przyrody.