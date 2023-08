Rysie wypuszczone na wolność w ramach programu reintrodukcji tych dzikich kotów na Zachodnim Pomorzu wyjątkowo w tym roku zaskoczyły. Jedna z samic urodziła aż pięć kociąt. Tak liczny miot to absolutny rekord.

Rysie na wolności zaskoczyły. W tym roku kociąt jest wyjątkowo dużo. / Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze /

Rysicę Dianę i jej wyjątkowo liczne potomstwo uwieczniła fotopułapka. Pracownicy Dzikiej Zagrody z Jabłonowa w Zachodniopomorskiem mówią o szoku. To może być pierwszy udokumentowany przypadek tak licznego potomstwa u rysi.

Diana to dwuletnia rysica wypuszczona na wolność w maju zeszłego roku. W tym roku po praz pierwszy została mamą. Do tej pory nie udało się jej zarejestrować przy pomocy fotopułapki, bo rysica konsekwentnie omijała ustawione kamery.

Wypuszczane w ramach reintrodukcji gatunku przez Dziką Zagrodę rysie wyposażone są w obroże telemetryczne. Na podstawie ich wskazań można stwierdzić, gdzie dziki kot przebywa. Jeśli późną wiosną samica zaczyna wracać w jedno miejsce, to dla przyrodników znak, że najprawdopodobniej została mamą.

Bardzo długo nie chciała nam ujawnić, jak liczne ma potomstwo. Tylko u niej nie udało się niczego ustalić aż do końca lipca. Wielokrotne zastawianie fotopułapek nie przyniosło rezultatu. Rysica sprytnie omijała wszystkie kamery. Jednak w końcu nadeszła chwila prawdy. Przeglądając filmy z jednej z fotopułapek byliśmy pewni, że wzrok płata nam figla. Liczymy: jeden, dwa, trzy, cztery kociaki! Szok! Znowu padł rekord. To już czwarta samica z tak licznym potomstwem w tym roku! Jakie było nasze zaskoczenie, gdy na następnych filmach wyłonił się PIĄTY kociak - piszą pracownicy Dzikiej Zagrody.

Jak dodają, być może jest to pierwszy udokumentowany przypadek posiadania tak licznego potomstwa u rysi.

Zaskoczyła też inna rysica - Agnes, urodzona na wolności w czerwcu ubiegłego roku. W marcu młoda samica otrzymała obrożę telemetryczną, w tym samym miesiącu zdołała się usamodzielnić. Przyrodnikom udało się potwierdzić, że młodziutka rysica została już mamą. Agnes przystąpiła do rozrodu jako niespełna roczna samica! Jest to zadziwiające, ponieważ biologia tego gatunku wyraźnie wskazuje, że samice przystępują do rozrodu w drugim roku życia, lecz jak sama natura potwierdza, od każdej reguły są wyjątki - piszą pracownicy Dzikiej Zagrody.