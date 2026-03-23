Jak informuje słowacki portal Zoznam, Polska staje się coraz popularniejszym kierunkiem wakacyjnym dla zagranicznych turystów, zwłaszcza ze Słowacji. W obliczu globalnych napięć i niepewności geopolitycznej, podróżni coraz częściej wybierają nasz kraj jako bezpieczną i stabilną alternatywę dla tradycyjnych destynacji. Eksperci przewidują, że ten trend może trwale zmienić mapę europejskiej turystyki.

Zmiana trendów wakacyjnych – Polska na celowniku zagranicznych podróżnych

Polska odnotowuje wyraźny wzrost rezerwacji turystycznych, szczególnie ze strony Słowaków, Niemców i Amerykanów, co jest efektem globalnych napięć i poszukiwania bezpiecznych kierunków podróży.

Największą popularnością cieszą się polskie wybrzeże oraz górskie kurorty, a coraz więcej turystów wybiera pakiety all-inclusive i mniej oczywiste lokalizacje.

Eksperci podkreślają, że obecna sytuacja geopolityczna może na stałe zmienić preferencje turystów i wzmocnić pozycję Polski na turystycznej mapie Europy.

Słowaccy turyści coraz chętniej wybierają Polskę

W ostatnich tygodniach polska branża turystyczna notuje wyraźny wzrost zainteresowania ze strony zagranicznych gości, szczególnie ze Słowacji. Jak donoszą słowackie media, coraz więcej osób rezygnuje z wyjazdów do krajów o podwyższonym ryzyku, wybierając Polskę jako bezpieczną alternatywę na letni wypoczynek. Dane z systemu rezerwacyjnego Profitroom potwierdzają, że nasz kraj staje się jednym z głównych beneficjentów obecnych napięć geopolitycznych.

Bezpieczeństwo i stabilność kluczowe dla turystów

Wzrost rezerwacji w polskich hotelach jest szczególnie widoczny od początku marca. Analitycy rynku cytowani przez portal money.pl wskazują, że decyzje turystów są bezpośrednio związane z konfliktami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie oraz w niektórych regionach Azji. Dodatkowo, niedawne problemy w międzynarodowym ruchu lotniczym sprawiły, że podróżni z całej Europy zaczęli masowo zmieniać swoje wakacyjne plany, stawiając na kraje uznawane za stabilne i wolne od ryzyka nagłych kryzysów politycznych.

Zmienia się struktura zagranicznych gości

Choć największą grupę zagranicznych turystów w Polsce wciąż stanowią Niemcy, rośnie liczba przyjezdnych ze Słowacji, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy. Słowackie media, analizując polskie źródła, podkreślają, że zmienia się także struktura narodowościowa odwiedzających nasz kraj. Niemcy najchętniej wybierają wypoczynek nad Bałtykiem, podczas gdy Czesi preferują górskie regiony, zwłaszcza Sudety.

Nowe trendy w sposobie spędzania urlopu

W tym sezonie turyści coraz częściej decydują się na kompleksowe pakiety all-inclusive, co jeszcze kilka lat temu nie było tak popularne w Polsce. Największe obłożenie hoteli i pensjonatów przewidywane jest na drugą połowę lipca oraz początek sierpnia. Średni czas pobytu nad morzem przekracza sześć dni, natomiast w górach urlopowicze spędzają zazwyczaj nieco krótszy czas.

Najpopularniejsze polskie destynacje

Na wybrzeżu największym zainteresowaniem cieszą się Gdańsk, Kołobrzeg i Świnoujście. W południowej Polsce niezmiennie królują Zakopane i Karpacz. Coraz więcej rezerwacji pojawia się jednak także w mniej oczywistych lokalizacjach, takich jak Nałęczów, Kazimierz Dolny czy beskidzka Istebna. To zjawisko sprzyja równomiernemu rozłożeniu ruchu turystycznego i wspiera rozwój lokalnych gospodarek poza głównymi ośrodkami.

Geopolityka zmienia turystyczną mapę

Sytuacja na rynku turystycznym uległa znaczącej zmianie po eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie. Przykładem może być sytuacja z lutego, gdy władze Abu Zabi musiały zapewnić przedłużony pobyt turystom uziemionym przez działania Iranu. W efekcie w całej Europie zaczęto masowo anulować rezerwacje w krajach Bliskiego Wschodu. Polska, postrzegana jako kraj bezpieczny i stabilny, stała się naturalną alternatywą dla osób, które pierwotnie planowały wyjazdy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu czy Turcji.

Polska zyskuje na popularności

Eksperci są zgodni, że obecna sytuacja geopolityczna może na stałe zmienić preferencje turystów i wzmocnić pozycję Polski na turystycznej mapie Europy. Destynacje o ugruntowanej pozycji politycznej i niskim ryzyku konfliktów będą coraz częściej wybierane przez zagranicznych podróżnych, co może przynieść długofalowe korzyści dla krajowej branży turystycznej.