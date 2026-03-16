Podróżowanie z małymi dziećmi może być nie lada wyzwaniem. Aby rodzinny wyjazd był przyjemnością, istotne jest odpowiednio dobrany kierunek wakacyjny. Ranking Family Breaks Index, opracowany przez portal LateRooms, wskazuje europejskie miasta, które najlepiej odpowiadają potrzebom rodzin z maluchami. W zestawieniu znalazł się też polski akcent.

Wyzwania rodzinnych podróży

Podróżowanie z małymi dziećmi często przypomina skomplikowaną operację logistyczną. Wózki, przekąski, drzemki oraz długie kolejki na lotniskach mogą szybko zamienić nawet krótki wyjazd w stresujące przeżycie. Kluczowy okazuje się wybór odpowiedniego miejsca, które nie tylko oferuje ciekawe atrakcje, ale również ułatwia przemieszczanie się i zapewnia komfort i spokój całej rodzinie.

Z myślą o rodzinach z dziećmi powstał Family Breaks Index - ranking opracowany przez portal LateRooms, prezentujący europejskie miasta najbardziej przystępne dla podróżujących z maluchami. Pod uwagę wzięto takie kryteria jak czas transferu z lotniska do centrum, dostępność atrakcji przyjaznych dzieciom, liczba noclegów dostosowanych do potrzeb rodzin oraz przystosowanie miasta do spacerów z wózkiem.

Najlepsze kierunki na wakacje z dziećmi

Kopenhaga, Dania - zwycięzca rankingu. Centrum jest oddalone od lotniska ok. 15 minut drogi metrem. Miasto jest ponadto wyjątkowo przystępne dla turystów, którzy uwielbiają poruszać się na piechotę. Autorzy rankingu zwrócili także uwagę na dostępność atrakcji odpowiednich dla dzieci.

Berlin, Niemcy - doceniono liczbę atrakcji skierowanych do rodzin z dziećmi.

Barcelona, Hiszpania - najlepszy kierunek na zwiedzanie i plażowanie podczas jednego wyjazdu.

Florencja, Włochy - opcja dla miłośników obcowania z historią i kulturą.

Amsterdam, Holandia - świetny kierunek na krótki wyjazd.

Walencja, Hiszpania - najlepsze miejsce na "rodzinne aktywności".

Bazylea, Szwajcaria - doceniono ją za "kompaktowość"; atrakcje są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Kraków, Polska - stolicę Małopolski opisano jako odpowiednią na "niedrogie wakacje".

Praga, Czechy - autorzy rankingu zwrócili uwagę na "bajkowe krajobrazy".

Wiedeń, Austria - dostępność muzeów "przyjaznych dzieciom" wyróżnia to miasto spośród konkurentów.