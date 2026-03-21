Jedyny taki akwen na świecie. Morze Sargassowe to unikalny obszar w sercu Atlantyku, który od wieków budzi zainteresowanie badaczy i podróżników. Nie ma brzegów, a jego granice wyznaczają potężne prądy oceaniczne.

Morze Sargassowe na Atlantyku (ilustracja) / Shutterstock

Morze Sargassowe to unikatowy oceaniczny obszar bez lądowych brzegów, otoczony przez cztery prądy morskie.

Jego powierzchnia to aż 5 milionów km², a charakterystyczne złotobrązowe wodorosty Sargassum tworzą tu pływające "wyspy".

To prawdziwa "zielona dżungla" dla setek gatunków morskich, w tym młodych żółwi szylkretowych i rzadkich koników morskich.

Morze odgrywa kluczową rolę w regulacji klimatu, pochłaniając CO₂ i wpływając na pogodę nad Atlantykiem.

Morze Sargassowe bez brzegów - geograficzny fenomen

Morze Sargassowe to jedno z najbardziej osobliwych miejsc na mapie świata. Położone około 950 kilometrów na wschód od wybrzeży Florydy, w samym centrum Atlantyku, jest jedynym morzem na Ziemi, którego granic nie wyznaczają lądy. Jego naturalną "ramę" tworzą cztery silne prądy oceaniczne: Prąd Zatokowy, Prąd Kanaryjski, Prąd Północnoatlantycki oraz Prąd Równikowy Północny. Dzięki temu Morze Sargassowe istnieje jako wyizolowany obszar wodny - bez żadnego kontaktu z lądem.

Powierzchnia tego akwenu jest olbrzymia i wynosi około 5 milionów kilometrów kwadratowych.

Morze Sargassowe jest rozpoznawalne z powietrza i z pokładów statków dzięki charakterystycznym złotobrązowym wodorostom - Sargassum. To właśnie od nich pochodzi nazwa tego akwenu.

Co ciekawe, te wodorosty nie są przytwierdzone do dna, lecz swobodnie dryfują po powierzchni, tworząc rozległe, gęste maty i "wyspy" widoczne na horyzoncie. Krajobraz Morza Sargassowego zachwyca spokojem, szafirową barwą wód i złotymi pasmami roślinności, których nie spotkamy nigdzie indziej na świecie.

Życie wśród złotych wodorostów - unikalny ekosystem

Morze Sargassowe jest rozpoznawalne z powietrza i z pokładów statków dzięki charakterystycznym złotobrązowym wodorostom – Sargassum / Shutterstock

Choć Morze Sargassowe może wydawać się spokojne i niemal puste, w rzeczywistości tętni intensywnym życiem. Wśród pływających wodorostów Sargassum schronienie znajduje setki gatunków zwierząt.

To właśnie w tej "zielonej dżungli" młode żółwie szylkretowe spędzają pierwsze miesiące życia, korzystając z ochrony oraz bogactwa pokarmu, jakie oferują gęste maty wodorostów.

Wśród Sargassum można spotkać krewetki wielkości ziaren ryżu, neonowo ubarwione ryby, a nawet rzadkie gatunki koników morskich. Naukowcy nazywają te skupiska "wyspami siedliskowymi", które są kluczowe dla przetrwania wielu morskich organizmów.

To także miejsce żerowania dla większych drapieżników - rekinów śledziowych i tuńczyków, które w cieniu wodorostów polują na mniejsze ryby i skorupiaki. Morze Sargassowe to jeden z najbardziej zróżnicowanych biologicznie obszarów otwartego oceanu.

Klimatyczna rola Morza Sargassowego

Morze Sargassowe ma ogromne znaczenie dla globalnego klimatu. Jego wody pochłaniają olbrzymie ilości dwutlenku węgla, przyczyniając się do walki z globalnym ociepleniem. Sezonowe zmiany temperatury powodują mieszanie się warstw wody, co wpływa na cyrkulację oceaniczną i pogodę po obu stronach Atlantyku.

Tym samym Morze Sargassowe nie tylko stanowi dom dla tysięcy gatunków, ale także pomaga utrzymać równowagę ekologiczną i klimatyczną na naszej planecie.

Zagrożenia dla niepowtarzalnego ekosystemu

Morze Sargassowe: Jedyny taki akwen na świecie fascynuje naukowców i żeglarzy / Shutterstock

Niestety, niezwykłe Morze Sargassowe nie jest wolne od zagrożeń. Największym problemem jest zanieczyszczenie plastikiem - odpady unoszą się wśród wodorostów, stanowiąc śmiertelne niebezpieczeństwo dla wielu morskich zwierząt.

Dodatkowo, Morze Sargassowe jest narażone na negatywne skutki zmian klimatycznych: wzrost temperatury wody, zakwaszenie oceanu oraz zaburzenia w prądach morskich mogą prowadzić do zaniku wodorostów Sargassum i utraty siedlisk dla licznych gatunków.

Od 2014 roku działa Komisja Morza Sargassowego, która nawołuje do ustanowienia obszarów chronionych i wprowadzenia surowych regulacji mających na celu ochronę tego wyjątkowego akwenu. Współpracujące ze sobą międzynarodowe organizacje ekologiczne i naukowcy podkreślają, że ochrona Morza Sargassowego to nie tylko kwestia zachowania bioróżnorodności, ale również dbania o przyszłość całego Atlantyku.