Planujesz wakacje w Europie i szukasz miejsca, które zaskoczy Cię widokami, klimatem i nietypowymi atrakcjami? Poznaj Andorę – malutkie państwo w sercu Pirenejów, którego stolica, Andorra la Vella, jest najwyżej położoną stolicą Europy, a jednocześnie jednym z najbardziej tajemniczych i nieoczywistych miejsc na turystycznej mapie kontynentu.

Andorra la Vella widziana z lotu ptaka / Shutterstock

Wysoko, wyżej, Andorra la Vella - stolica na szczycie Europy

Andorra la Vella, ukryta między Francją a Hiszpanią, to miejsce, które zachwyca nie tylko położeniem, ale i atmosferą. Stolica Księstwa Andory leży na wysokości od 1023 do 1200 metrów nad poziomem morza, co czyni ją nie tylko najwyżej położoną stolicą Europy, ale i jedną z najmniejszych pod względem powierzchni i liczby mieszkańców. To tu spotykają się miłośnicy górskich wędrówek, narciarze oraz... łowcy okazji zakupowych.

Co ciekawe, do Andorra la Vella nie dojedziesz ani pociągiem, ani nie dolecisz samolotem. Najbliższe lotniska znajdują się w Barcelonie i Tuluzie, a do stolicy Andory dotrzesz wyłącznie samochodem lub autobusem.

Kraj ukryty w górach - turystyczny raj i zakupowa mekka

Andora to prawdziwy górski klejnot. Aż 90 procent powierzchni tego niewielkiego państwa stanowią niezabudowane tereny - doliny, lasy, górskie szczyty i rezerwaty przyrody. Kraj może pochwalić się aż 65 szczytami powyżej 2000 metrów! Latem raj dla piechurów i miłośników kwiatów, zimą - mekka narciarzy.

Ale Andora to nie tylko natura. To także raj podatkowy i zakupowy, który co roku przyciąga miliony turystów z sąsiedniej Hiszpanii i Francji. W stolicy niemal od razu po przekroczeniu granicy wita nas las reklam, centrów handlowych i sklepów oferujących perfumy, elektronikę, alkohol czy tytoń w znacznie niższych cenach niż w krajach ościennych. Nic dziwnego, że ponad 5 z 8 milionów odwiedzających rocznie wpada tu tylko na szybkie zakupy, nie zostając nawet na jedną noc.

Andorra la Vella - miasto kontrastów

Zegar Salvadora Dalí „La Noblesse du Temps” w stolicy Andory / Shutterstock

Stolica Andory to miejsce pełne kontrastów. Z jednej strony nowoczesne galerie handlowe i ekskluzywne butiki, z drugiej - urokliwe stare miasto Barri Antic, gdzie czas zwalnia, a brukowane uliczki i kamienne domy z XII wieku opowiadają historię regionu. Warto zajrzeć do Casa de la Vall - XVI-wiecznej siedziby parlamentu, czy zobaczyć słynną rzeźbę zegara Salvadora Dalí "La Noblesse du Temps", dumnie prezentującą się na Plaça de la Rotonda.

Praktyczne informacje - jak zaplanować podróż do Andory?

Choć Andora nie należy do Unii Europejskiej, korzysta z euro, a do wjazdu na jej teren nie jest wymagana wiza. Oficjalnym językiem jest kataloński, ale bez problemu porozumiesz się po hiszpańsku, francusku czy angielsku. Uwaga! Andora nie jest objęta unijnym roamingiem - warto wyłączyć dane mobilne, by uniknąć wysokich rachunków.

Dojazd? Najlepiej samochodem lub autobusem z Barcelony lub Tuluzy - podróż trwa około 3 godzin. W Andorze nie ma lotniska, nie dojedziesz tu pociągiem, a lokalny transport opiera się na autobusach i prywatnych samochodach.