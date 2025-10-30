Resort rodziny, pracy i polityki społecznej chce, by wnioski o zasiłek pogrzebowy można było składać w formie elektronicznej. Miałoby to być możliwe od 1 stycznia 2026 r.

Zdj. ilustracyjne / Szymon Pulcyn / PAP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce usprawnić proces uzyskiwania zasiłku pogrzebowego oraz ograniczyć formalności. Temu ma służyć wprowadzenie możliwości składania wniosku w formie elektronicznej, której nie było do tej pory.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia uściślono, że wniosek o zasiłek pogrzebowy w imieniu osoby uprawnionej może być zgłaszany w ZUS za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Dotyczy to przypadku, gdy zakład pogrzebowy jest upoważniony z mocy ustawy do złożenia tego wniosku, ale upoważnienie to nie obejmuje wypłaty zasiłku na rzecz tego zakładu pogrzebowego. Wówczas dokonywana jest ona na rzecz osoby uprawnionej.



Według propozycji resortu wniosek o zasiłek pogrzebowy mógłby też być zgłaszany do ZUS za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, który jest jednocześnie upoważniony do wypłaty pieniędzy. Wówczas zasiłek zostanie wypłacony w całości zakładowi pogrzebowemu albo w części zakładowi pogrzebowemu i w części osobie uprawnionej.

Do wniosku można dołączyć skany rachunków

Do elektronicznego wniosku o zasiłek pogrzebowy będzie można dołączyć kopie dokumentów (np. skany rachunków). Będą one równoważne dokumentom złożonym w formie pisemnej. Jeżeli budziłby wątpliwości, ZUS będzie mógł zobowiązać zainteresowanego do przedłożenia oryginału dokumentu.

W projekcie rozporządzenia odstąpiono od konieczności złożenia odpisu skróconego aktu zgonu albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. ZUS posiada prawo do pobierania aktów stanu cywilnego za pośrednictwem usług sieciowych. Nie będzie również konieczności przedkładania dokumentów potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą.

W projekcie zaproponowano, by rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2026 r.



Zasiłek pogrzebowy znacznie wzrośnie już od stycznia

W sierpniu prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy upraszczającą zasady uzyskania zasiłku pogrzebowego. Zgodnie z nowymi przepisami ustalenie prawa do zasiłku pogrzebowego nie będzie wymagało wydania przez ZUS decyzji, jeżeli koszty pogrzebu poniosła jedna osoba - członek rodziny zmarłego.

Nowelizacja skraca też maksymalny czas wypłaty zasiłku - będzie to 14 dni.

Również od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie zasiłek pogrzebowy - z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł.