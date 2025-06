Ministerstwo rodziny przystępuje do realizacji projektu, który ma na celu nie tylko zwiększenie wysokości zasiłku pogrzebowego, ale i znaczące uproszczenie procedury jego przyznawania. Zmiany te mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku, a ich efektem będzie zwiększenie kwoty zasiłku z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. To ważna informacja dla wszystkich, kto stoi przed koniecznością zorganizowania pożegnania bliskiej osoby.

Zasiłek pogrzebowy. Ma być szybciej i prościej / Shutterstock

Prostsza droga do zasiłku

Jedną z kluczowych zmian, nad którymi pracuje ministerstwo, jest eliminacja konieczności wydawania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w standardowych przypadkach ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Oznacza to, że w większości sytuacji, ustalenie prawa do zasiłku oraz jego wysokości będzie mogło odbyć się bez dodatkowych formalności, co znacząco przyspieszy cały proces.

Wyjątki od nowej reguły

Projekt przewiduje jednak pewne wyjątki od tej zasady. Decyzja ZUS będzie nadal wymagana w sytuacjach, gdy koszty pogrzebu poniosło więcej niż jedno podmiot (na przykład kilka osób, pracodawca, dom pomocy społecznej czy gmina) oraz w przypadku, gdy zasiłek ma być przyznany osobie, która nie jest członkiem rodziny zmarłego i pokryła koszty pogrzebu. W takich sytuacjach decyzja ZUS ustalająca prawo do zasiłku będzie niezbędna.

Szybsza wypłata środków

Kolejną dobą wiadomością jest planowane skrócenie czasu wypłaty zasiłku do 14 dni od momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. To oznacza, że pomoc finansowa trafi do uprawnionych znacznie szybciej niż dotychczas, co w trudnych chwilach może okazać się nieocenionym wsparciem.

Nowości w składaniu wniosków

Projekt zakłada również ułatwienia w procesie składania wniosków o zasiłek pogrzebowy. Będzie można to zrobić bezpośrednio w organie rentowym lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, który zajmuje się organizacją pochówku. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie procedury i umożliwienie szybszego dostępu do środków.

Co dalej?

Przedstawione zmiany są odpowiedzią na potrzeby społeczne i wpisują się w model upraszczania procedur administracyjnych. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu 2025 roku.