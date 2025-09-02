Liczba bezrobotnych w Polsce rośnie. Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od początku 2025 roku pracodawcy zwolnili już 18,9 tys. pracowników. Główny Urząd Statystyczny informuje o wyraźnym wzroście stopy bezrobocia, a eksperci wskazują na ostrożność firm i nowe wyzwania na rynku pracy.

Fala zwolnień w Polsce! Prawie 19 tysięcy osób straciło pracę od początku roku, fot. Wojciech Olkusnik/East News / Shutterstock

Rosnąca stopa bezrobocia - najnowsze dane

W lipcu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,4 proc., co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy to wskaźnik ten wynosił 5,2 proc. Jeszcze w maju bezrobocie utrzymywało się na poziomie 5 proc. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 830,8 tys. osób bezrobotnych - to o ponad 33 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej. Wzrosła także liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych, która w lipcu wyniosła 108,4 tys., podczas gdy w czerwcu było to 85,3 tys.

Zwolnienia grupowe i zmiany na rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało, że od 1 stycznia do 25 sierpnia 2025 roku pracodawcy zgłosili zwolnienie 18,9 tys. pracowników w ramach monitoringu zwolnień i zwolnień grupowych. Resort wyjaśnia, że wzrost bezrobocia rejestrowanego to przede wszystkim efekt zmniejszenia liczby ofert pracy - zarówno tych dostępnych w urzędach, jak i publikowanych w internecie.

Na sytuację na rynku pracy wpływ mają także zmiany legislacyjne. Od 1 czerwca 2025 roku obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadziła szereg istotnych modyfikacji. Nowe przepisy objęły 340 powiatowych urzędów pracy, 16 wojewódzkich urzędów pracy, instytucje szkoleniowe oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Jedną z kluczowych zmian jest zniesienie powiązania osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym dla miejsca zameldowania - obecnie można rejestrować się w urzędzie pracy zgodnym z miejscem zamieszkania.

Nowe rozwiązania dla rynku pracy

Wśród najważniejszych rozwiązań wprowadzonych przez nową ustawę znalazły się m.in. obowiązek zgłaszania ofert pracy przez wszystkich pracodawców z sektora publicznego do systemu ePraca, możliwość publikowania ofert pracy przez osoby fizyczne, np. w zakresie usług opiekuńczych, a także nowe instrumenty wspierające zatrudnianie osób w wieku poprodukcyjnym, czyli emerytów. Rozszerzono również dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umożliwiając większej liczbie osób korzystanie z finansowania kształcenia ustawicznego.

Bezrobocie według BAEL - inny obraz rynku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) stopa bezrobocia w II kwartale 2025 roku wyniosła 2,8 proc., co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem. Liczba bezrobotnych spadła z 600 tys. w I kwartale do 503 tys. w II kwartale. Poziom bezrobocia według BAEL utrzymuje się więc na zbliżonym poziomie do tego z 2024 roku.

Resort pracy podkreśla, że podejmuje działania mające na celu wsparcie zarówno pracowników, jak i pracodawców. Co roku powiatowe urzędy pracy otrzymują środki z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów aktywizacyjnych, które mają ułatwić powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym oraz pomóc firmom w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników.

Eksperci: Ostrożność firm i nowe wyzwania

Specjaliści zwracają uwagę, że wzrost bezrobocia to efekt ostrożności pracodawców w obliczu rosnących kosztów pracy i niepewności gospodarczej. Brakuje programów gospodarczych, które zachęcałyby firmy do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, coraz większy wpływ na rynek pracy mają nowoczesne technologie i rozwój sztucznej inteligencji, które zmieniają strukturę zatrudnienia i wymagania wobec pracowników.