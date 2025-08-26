Od półtora roku w Polsce obowiązują przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów prowadzonych przez nietrzeźwych kierowców. Teraz pojazdy te trafiają na licytacje organizowane przez urzędy skarbowe. Wśród oferowanych aut znajdują się zarówno popularne modele miejskie, jak i nieco droższe egzemplarze. Sprawdziliśmy, co można kupić i na jakich zasadach.

W marcu 2024 roku polska policja zyskała narzędzie, które ma skutecznie zniechęcać do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Kierowcy zatrzymani na jeździe "na podwójnym gazie" muszą liczyć się z natychmiastowym zajęciem auta. Pojazd trafia na policyjny parking lub do przechowalni prowadzonej przez zaufane podmioty. Jeśli sąd orzeknie przepadek, samochód przechodzi na własność Skarbu Państwa.

W praktyce oznacza to, że coraz więcej aut, które wcześniej służyły nietrzeźwym kierowcom, trafia na licytacje organizowane przez urzędy skarbowe. To szansa dla osób poszukujących samochodu w atrakcyjnej cenie.



Urząd Skarbowy w Zakopanem oferuje na sprzedaż samochód osobowy VOLVO S40:

rok produkcji 2007,

nr VIN: YV1MS765282372699,

poj. silnika: 1560 cm3,

paliwo: olej napędowy,

nr rej.: KNT 42199,

data pierwszej rejestracji za granicą 10.10.2007 r.,

data pierwszej rejestracji w kraju 19.11.2018 r.

Wartość szacunkowa 7 000,00 zł. Cena wywołania ½ ceny szacunkowej tj. 3 500,00 zł. Licytacja odbędzie się 29.08.2025 o godz.10:00.

Z kolei w Sosnowcu pod młotek trafi Suzuki Splash z 2012 roku. Samochód, mimo wieku, przejechał zaledwie 47 tys. km. Jego wartość szacunkowa to 18,5 tys. zł, ale cena wywoławcza wynosi 9250 zł. Aby wziąć udział w licytacji, trzeba wpłacić wadium w wysokości 1850 zł. Aukcja odbędzie się 27 sierpnia 2025 roku o godzinie 10:00 w budynku skarbówki przy ul. 3 Maja 20 (sala nr 702).

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek wystawia z kolei pod młotek Samochód osobowy Jeep Compass 2.2 CRD, 5 drzwiowy, 4WD rok 2011, Nr rejestracyjny: WY5844N, VIN: 1C4NJDCU7CD543013. Licytacja odbędzie się 2 września o 12:00 w siedzibie urzędu. Wartość szacunkowa pojazdu to 19 200 złotych, a cena wywoławcza to 9 600 zł. Aby wziąć udział w licytacji należy wpłacić wadium w wysokości 1920 złotych.

Jak przebiega sprzedaż skonfiskowanych aut?

Licytacje prowadzone przez urzędy skarbowe rządzą się jasnymi zasadami. Podczas pierwszej aukcji cena wywoławcza stanowi 75 proc. wartości szacunkowej pojazdu. Jeśli nie znajdzie się nabywca, podczas drugiej licytacji cena spada do 50 proc. wyceny. Po dwóch nieudanych próbach urząd może sprzedać auto "z wolnej ręki", jednak nie taniej niż za 10 proc. wartości.

To oznacza, że cierpliwi łowcy okazji mogą liczyć na naprawdę atrakcyjne ceny. Jednak trzeba pamiętać, że pojazdy wystawiane na licytacje są sprzedawane w stanie "jak jest", bez gwarancji i możliwości reklamacji.



Kiedy grozi konfiskata auta?

Przepisy są bezwzględne dla pijanych kierowców. Przepadek pojazdu jest obligatoryjny, gdy kierowca miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, lub co najmniej 1 promil i spowodował wypadek bądź zagrożenie wypadkiem. W przypadku recydywistów próg ten wynosi już 0,5 promila.

Jeżeli samochód nie jest wyłączną własnością kierowcy - na przykład jest leasingowany, współdzielony z małżonkiem lub stanowi własność firmy - sąd zamiast konfiskaty może orzec przepadek równowartości pojazdu albo nałożyć nawiązkę w wysokości minimum 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Czy warto kupić samochód po pijanym kierowcy?

Samochody trafiające na licytacje po konfiskacie często mają atrakcyjne ceny i stosunkowo niski przebieg, jak w przypadku Suzuki Splash z Sosnowca. Jednak przed zakupem warto dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu. Nabywcy powinni być świadomi, że auta mogą mieć ukryte wady, a ich historia użytkowania bywa nieznana.

Dla wielu osób to jednak szansa na zakup samochodu w cenie znacznie niższej niż rynkowa. Warto śledzić ogłoszenia urzędów skarbowych, bo oferta takich licytacji będzie się systematycznie powiększać.