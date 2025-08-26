Policja wspólnie z prokuraturą bada okoliczności tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 17 w Dziecininie na Lubelszczyźnie. Nie żyje 61-letnia kobieta. 20-letni sprawca wypadku w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Policja z Krasnegostawu informuje, że wypadek miał miejsce w poniedziałek ok. godz. 18:15. 20-letni mieszkaniec Zamościa jechał bmw w kierunku Lublina. Był na pasie przeznaczonym do wyprzedzania.

W pewnym momencie 20-latek ominął z lewej strony wysepkę znajdującą się na końcu tego pasa ruchu, zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z mercedesem. Jechały nim 2 osoby - 62-latek z Wielkopolski i jego 61-letnia pasażerka.

Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitali. Policja informuje, że 61-latka zmarła.

Stan 20-latka, który siedział za kierownicą bmw, jest ciężki.

Policja pracowała na miejscu wypadku do późnych godzin wieczornych. Okoliczności tragedii będą wyjaśniane we współpracy z prokuraturą.

Funkcjonariusze apelują, by kierowcy dostosowywali prędkość do pogody, warunków na drodze i natężenia ruchu. Podkreślają, że bezpieczeństwo na polskich drogach jest konsekwencją decyzji, które wszyscy podejmujemy.