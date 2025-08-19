Urząd Miasta Łodzi poinformował o wystawieniu na sprzedaż 8 aut, które zostały odholowane. Samochody te po okresie sześciu miesięcy oczekiwania na właściciela stały się własnością miasta. Teraz zostaną zlicytowane. Wśród nich są takie marki jak BMW X5, Land Rover czy Porsche Cayenne.

Auta, które zostały odholowane z łódzkich ulic, trafiają na parking przy ul. Pilskiej. Miasto podkreśla, że najczęściej są to samochody, które zostały zatrzymane przez policję, były źle zaparkowane lub też zostały uznane za wraki. "Przez pół roku oczekują na odbiór przez właściciela, jednak jeśli ten się nie zgłosi, wtedy pojazd przechodzi na własność miasta, aby ostatecznie trafić na licytację" - informuje Urząd Miasta Łodzi.

Jest to pewna zmiana, bo jeszcze do niedawna odholowane auta, po które nikt się nie zgłosił, były utylizowane. Władze miasta sprzedaż aut z miejskiego parkingu tłumaczą m.in. pokryciem części kosztów holowania i przechowywania takiego pojazdu.

Obecnie do nabycia jest 8 takich samochodów - wśród nich są powszechnie znane marki.

Do jednych z najciekawszych bez wątpienia należy czarne Porsche Cayenne z 2005 roku, którego cena wywoławcza to zaledwie 7448 złotych. Niewiele droższy na prowadzonej przez łódzki urząd miasta licytacji jest BMW X5 z 2007 roku. W tym przypadku początkowa cena to 12 338 złotych.

Choć samochody są w różnym stanie technicznym, to nie ulega wątpliwości, że dla fanów pojazdów na czterech kołach jest to prawdziwa okazja. W aktualnej ofercie do nabycia są też: Land Rover, BMW 320D E90, Opel Insignia, Ford Mondeo, Suzuki SX4, a także przyczepa kempingowa Niewiadów.

Władze Łodzi podkreślają, że wszystkie samochody wystawione na licytację można obejrzeć na parkingu przy ul. Pilskiej 2 w najbliższą środę w godz. 10:00-11:00, a także we wtorek, 26 sierpnia, w godz. 14:00-15:00.