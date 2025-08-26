​Znany jest już projekt Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczący przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej. Wezwania do wojska mogą się spodziewać nie tylko młodzi mężczyźni, ale także kobiety z odpowiednimi kwalifikacjami oraz osoby mające 50-60 lat. Za niestawienie się na komisji grożą wysokie grzywny.

/ Krzysztof Świderski / PAP

W 2026 roku kwalifikacja wojskowa obejmie szeroką grupę obywateli. Jak podaje serwis money.pl, wezwania mogą spodziewać się przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2007 roku, którzy stanowią tzw. rocznik podstawowy. Oprócz nich, na liście znajdują się także mężczyźni w wieku 20-24 lat (roczniki 2002-2006), którzy dotychczas nie przeszli kwalifikacji, a także osoby, które były czasowo niezdolne do służby w latach 2024-2025, jeśli ich niezdolność kończy się przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku.

Nowością jest rozszerzenie obowiązku na kobiety urodzone w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku, takie jak wykształcenie medyczne czy informatyczne. Wezwania mogą otrzymać również ochotnicy powyżej 18. roku życia oraz osoby do 60. roku życia, które nie uregulowały swojego stosunku do służby wojskowej.

Jak przebiega proces kwalifikacji?

Kwalifikacja wojskowa to wieloetapowy proces. Rozpoczyna się od weryfikacji tożsamości osoby stawiającej się przed komisją. Następnie jej dane są wprowadzane do ewidencji, a kandydat przechodzi badania lekarskie, które mają na celu określenie kategorii zdolności do służby.

Po zakończeniu procedury osoba otrzymuje informację o możliwościach wstąpienia do wojska, a także zostaje jej nadany stopień wojskowy i przeniesienie do rezerwy.

Surowe konsekwencje za nieobecność

Pojawienie się na komisji wojskowej jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymają wezwanie. Za nieusprawiedliwioną nieobecność grozi grzywna w wysokości do 5 tys. złotych. W przypadku nieopłacenia kary, może ona zostać ściągnięta z wynagrodzenia lub innych dochodów.

W 2026 roku liczba osób objętych kwalifikacją wojskową wzrośnie do około 235 tysięcy. To o 5 tysięcy więcej niż w 2023 roku. Zwiększenie liczby wezwań ma na celu uzupełnienie zasobów Sił Zbrojnych RP. Konkretne terminy dla poszczególnych regionów zostaną ustalone przez wojewodów i opublikowane w lokalnych obwieszczeniach oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.