Wybrani w piątek nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zawieszają swoją działalność zawodową w dotychczasowych rolach. Wynika to z przepisów Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, które zabraniają im podejmowania innych obowiązków niż sędziowskie i akademickie. W praktyce oznacza to rezygnację z zawodów adwokatów, radców, a także sędziow sądów powszechnych.

Konstytucja mówi, że sędzią Trybunału zostaje się nie po zaprzysiężeniu przez prezydenta, ale już w chwili wyboru , a sędziowie Trybunału nie mogą prowadzić "działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Tylko na tej podstawie wybrana w piątek na sędziego Trybunału mec. Magdalena Bentkowska nie jest już partnerem prowadzonej przez siebie kancelarii. Jej nazwisko pozostaje w nazwie kancelarii, jednak ona sama z zakładki "partnerzy" została na stronie internetowej przeniesiona do zakładki "Hall of fame". Tam jej nazwisko zostało opatrzone aktualnym podpisem "Partner spółki w latach 2004-2026. Wybrana przez Sejm RP na Sędziego Trybunalu Konstytucyjnego".

Swoje działania adwokackie zawiesił też mec. Maciej Taborowski, który dziś złożył swoim partnerom wypowiedzenie spółki. Pracę radcy prawnego zawiesił także prof. Marcin Dziurda, a kancelaria radcowska, którą prowadził prof. Dariusz Szostek po prostu zamknęła swoją stronę w sieci.



Sędziowie Trybunału mogą nadal prowadzić działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach, niejednoznaczne są jednak przepisy dotyczące pracy w sądach. Ustawa o Trybunale - poza pracą na uczelniach - zakazuje podejmowania dodatkowego zatrudnienia, zwłaszcza gdyby mogło to uchybiać godności sędziego, o czym trudno mówić w przypadku sędziów zawodowych.

Prof. Krystian Markiewicz wziął jednak urlop i zawiesił orzekanie w katowickim Sądzie Okręgowym, nieobecna dziś jest też prezes Sądu Okręgowego w Opolu, także wybrana w piątek do Trybunału sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Wszyscy wymienieni czekają na możliwości objęcia urzędów sędziow TK, jaką da im dopiero złożenie ślubowania wobec prezydenta. Tzw. stosunek służbowy sędziegoTK nawiązuje się według prawa dopiero po zaprzysiężeniu, a po złożeniu ślubowania sędzia stawia się w Trybunale Konstytucyjnym w celu podjęcia obowiązków.