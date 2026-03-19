Podkreślił, że Polska "nie może abstrahować od wyroku Trybunału Konstytucyjnego" z czerwca 2025 roku. Ten - jak mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził, że cały proces przyjmowania ETS-u w takiej formie, w jakiej dzisiaj obowiązują łamie polską konstytucję.

PiS pogratuluje Tuskowi ws. ETS? Sasin: W żadnym wypadku

Dopytywany przez prowadzącą Magdę Sakowską o to, czy jeżeli po unijnym szczycie - w którym bierze także udział szef rządu Donald Tusk - końcowe zapisy w kwestii ETS będą korzystne dla Polski, to PiS pogratuluje premierowi, powiedział stanowczo: W żadnym wypadku.

Wpędza (system ETS - red.) naszą gospodarką w ogromne problemy, a ludzi w ubóstwo. Powiększa w sposób naprawdę wysoki rachunki za prąd. To jest gra naprawdę warta świeczki - zaznaczył.

Poseł PiS o słowach Morawieckiego ws. ETS: Sytuacja się zmieniła...

Prowadząca przytoczyła wypowiedź byłego premiera w rządzie PiS Mateusza Morawieckiego, który sugerował, że ci, którzy chcą by Polska wyszła z systemu ETS de facto zgadzają sią na to, by Polska opuściła także szeregi państw członkowskich Unii Europejskiej. Sytuacja się zmeiniła. Pan premier (Morawiecki) mówił to, gdy nie było jeszcze wyroku Trybunału Konstytucyjnego - tłumaczył Jacek Sasin.

Podkreślił także, że "podstawą naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej jest traktat o UE, który przyjęliśmy i ratyfikowaliśmy". W tym traktacie jest wyraźnie zapisane, że sprawy miksu energetycznego są przyjmowane jednomyślnie. I my się nie zgodziliśmy na ETS - wskazał.

Dodał, że "bezprawnie wprowadzono zasadę większości głosów".

I to potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Nie mieliśmy wtedy jeszcze tego wyroku. Premier Morawiecki zgłaszał w Komisji Europejskiej konkretne propozycje reformy ETS-u, które zostały wówczas odrzucone - stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

"Polska węglem stoi"

Rozmówca Magdy Sakowskiej na antenie radia podkreślił także znaczenie węgla dla polskiej gospodarki. Polska węglem stoi i stać musi. W krajach południowej Europy - w Hiszpanii, we Włoszech - wygląda to nieco inaczej. Tam jest inny klimat. W naszym klimacie, który jest klimatem dosyć chłodnym, który charakteryzuje się długimi okresami braku słońca, nie jest tak wietrzny, żeby wiatraki zapewniły nam ciągłość energii - zaznaczył.