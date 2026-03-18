Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, w oficjalnym piśmie do marszałka Sejmu domaga się szczegółowych wyjaśnień w sprawie wyboru sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według niego proces powołania sędziów budzi poważne wątpliwości co do zgodności przeprowadzonej procedury z wymogami wynikającymi z regulaminu Sejmu oraz ze standardami konstytucyjnymi.

Zbigniew Bogucki / Leszek Szymański / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W piątek Sejm dokonał wyboru sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie kandydatury zostały formalnie zgłoszone przez Prezydium Sejmu, jednak faktycznie pochodziły od klubów koalicji rządowej. Decyzja ta natychmiast wywołała burzę wśród polityków opozycji oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o niezwłoczne odebranie ślubowania od wybranych sędziów, ostrzegając przed łamaniem konstytucji i zapowiadając istnienie "planu B" w razie odmowy.

Pismo Boguckiego do marszałka Sejmu

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, poinformował o skierowaniu oficjalnego pisma do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W dokumencie tym podkreślił, że analiza procesu powołania sędziów TK budzi bardzo poważne wątpliwości co do zgodności z wymogami regulaminu Sejmu oraz standardami konstytucyjnymi.

Bogucki wskazał na dwa kluczowe zarzuty: niedochowanie terminu zgłaszania kandydatur oraz nieprzedstawienie posłom jednej z kandydatur. Każde z tych uchybień, zdaniem szefa KPRP, wymaga pilnego i jednoznacznego wyjaśnienia.