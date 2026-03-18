Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, w oficjalnym piśmie do marszałka Sejmu domaga się szczegółowych wyjaśnień w sprawie wyboru sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według niego proces powołania sędziów budzi poważne wątpliwości co do zgodności przeprowadzonej procedury z wymogami wynikającymi z regulaminu Sejmu oraz ze standardami konstytucyjnymi.

  • Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co wzbudziło kontrowersje dotyczące zgodności z konstytucją i regulaminem Sejmu.
  • Szef Kancelarii Prezydenta RP skierował do marszałka Sejmu pismo z żądaniem wyjaśnień w sprawie procedury wyboru.
  • Wątpliwości dotyczą m.in. niedochowania terminów zgłaszania kandydatur oraz nieprzedstawienia wszystkich kandydatur posłom.
W piątek Sejm dokonał wyboru sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie kandydatury zostały formalnie zgłoszone przez Prezydium Sejmu, jednak faktycznie pochodziły od klubów koalicji rządowej. Decyzja ta natychmiast wywołała burzę wśród polityków opozycji oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o niezwłoczne odebranie ślubowania od wybranych sędziów, ostrzegając przed łamaniem konstytucji i zapowiadając istnienie "planu B" w razie odmowy.

Pismo Boguckiego do marszałka Sejmu

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, poinformował o skierowaniu oficjalnego pisma do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W dokumencie tym podkreślił, że analiza procesu powołania sędziów TK budzi bardzo poważne wątpliwości co do zgodności z wymogami regulaminu Sejmu oraz standardami konstytucyjnymi.

Bogucki wskazał na dwa kluczowe zarzuty: niedochowanie terminu zgłaszania kandydatur oraz nieprzedstawienie posłom jednej z kandydatur. Każde z tych uchybień, zdaniem szefa KPRP, wymaga pilnego i jednoznacznego wyjaśnienia.

Kluczowe pytania do marszałka Sejmu

W swoim piśmie Bogucki zadał Czarzastemu szereg szczegółowych pytań dotyczących przebiegu procedury wyboru sędziów TK. Pytał m.in. o dokładne daty zgłoszenia kandydatur, powody odstąpienia od zasady indywidualnej kadencyjności sędziów oraz przyczyny niedochowania terminów określonych w regulaminie. Bogucki domagał się również wyjaśnienia, dlaczego mimo nieprzedstawienia wszystkich kandydatur, marszałek zarządził głosowanie.

Czarzasty podczas środowego briefingu prasowego zapewnił, że wszystkie kwestie proceduralne zostały wyjaśnione we wtorkowym komunikacie Kancelarii Sejmu. Według oficjalnego stanowiska wybór sędziów TK odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a każdy z kandydatów został poddany indywidualnemu głosowaniu. Kancelaria Sejmu podkreśliła, że o rozpoczęciu kadencji sędziego decyduje data wyboru przez Sejm.

Spór polityczny i działania Trybunału Konstytucyjnego

Wybór sędziów TK spotkał się z ostrą krytyką ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy podważają konstytucyjność piątkowego głosowania. Ich zdaniem, wybór sześciu sędziów jednocześnie narusza zasadę indywidualnej kadencyjności, wynikającą z konstytucji.

W lutym posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący konstytucyjność ustawy regulującej wybór sędziów TK. We wtorek Trybunał odroczył rozprawę w tej sprawie bez podania nowego terminu i zwrócił się do prezydenta o zajęcie pisemnego stanowiska.