Trybunał Konstytucyjny postanowił zwrócić się do prezydenta o przedstawienie stanowiska ws. ślubowania sędziów Trybunału. Termin na przedstawienie stanowiska prezydenta TK określił na 17 kwietnia. Rozprawa, na której sędziowie mieli ocenić konstytucyjność przepisów o trybie wyboru sędziów Trybunału, została odroczona bezterminowo.
Jeden z zarzutów wniosku dotyczy prerogatywy, czy też kompetencji prezydenta w zakresie przyjmowania ślubowania, w związku z powyższym pan prezydent powinien zająć tutaj co najmniej stanowisko – uzasadniał prezes TK, jednocześnie przewodniczący składu orzekającego we wtorkowej rozprawie Bogdan Święczkowski. Jak dodał, to właśnie między innymi kwestia zwrócenia się do prezydenta o zajęcie stanowiska jest powodem odroczenia rozprawy bez terminu. Innym powodem odroczenia była modyfikacja wniosku przez posłów PiS.
Wnioskodawców reprezentowali posłowie Marcin Warchoł oraz Michał Wójcik. W podsumowaniu swojego wystąpienia Warchoł wniósł m.in. o stwierdzenie przez Trybunał, iż zaskarżone przepisy tracą swoją moc "w dniu poprzedzającym wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego".
Zasadą jest, iż Trybunał orzeka na przyszłość, z mocą ex nunc (od teraz – przyp. red.). Tymczasem, mając świadomość realiów, w których się obecnie znajdujemy i tych wadliwości proceduralnych, które miały miejsce przed Sejmem w ostatnim czasie w zakresie wyboru sześciu osób na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wnosimy do wysokiego Trybunału o to, żeby uznać, że przepisy wskazane w petitum wniosku są niezgodne z konstytucją i tracą moc w dniu poprzedzającym wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2026 roku na ich podstawie – mówił poseł Warchoł.
Wszyscy wybrani w piątek kandydaci zostali zgłoszeni przez Prezydium Sejmu. Są to:
- Krystian Markiewicz - dotychczasowy przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości,
- Maciej Taborowski - profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
- Marcin Dziurda - profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- Anna Korwin-Piotrowska - prezes Sądu Okręgowego w Opolu,
- Dariusz Szostek - profesor Uniwersytetu Śląskiego,
- Magdalena Bentkowska - adwokat.