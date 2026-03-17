Trybunał Konstytucyjny postanowił zwrócić się do prezydenta Karola Nawrockiego o przedstawienie stanowiska w sprawie ślubowania sędziów Trybunału wybranych w piątek przez Sejm. Termin na przedstawienie stanowiska prezydenta Trybunał określił na 17 kwietnia.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Trybunał Konstytucyjny postanowił zwrócić się do prezydenta o przedstawienie stanowiska ws. ślubowania sędziów Trybunału. Termin na przedstawienie stanowiska prezydenta TK określił na 17 kwietnia. Rozprawa, na której sędziowie mieli ocenić konstytucyjność przepisów o trybie wyboru sędziów Trybunału, została odroczona bezterminowo.

Jeden z zarzutów wniosku dotyczy prerogatywy, czy też kompetencji prezydenta w zakresie przyjmowania ślubowania, w związku z powyższym pan prezydent powinien zająć tutaj co najmniej stanowisko – uzasadniał prezes TK, jednocześnie przewodniczący składu orzekającego we wtorkowej rozprawie Bogdan Święczkowski. Jak dodał, to właśnie między innymi kwestia zwrócenia się do prezydenta o zajęcie stanowiska jest powodem odroczenia rozprawy bez terminu. Innym powodem odroczenia była modyfikacja wniosku przez posłów PiS.

Wnioskodawców reprezentowali posłowie Marcin Warchoł oraz Michał Wójcik. W podsumowaniu swojego wystąpienia Warchoł wniósł m.in. o stwierdzenie przez Trybunał, iż zaskarżone przepisy tracą swoją moc "w dniu poprzedzającym wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Zasadą jest, iż Trybunał orzeka na przyszłość, z mocą ex nunc (od teraz – przyp. red.). Tymczasem, mając świadomość realiów, w których się obecnie znajdujemy i tych wadliwości proceduralnych, które miały miejsce przed Sejmem w ostatnim czasie w zakresie wyboru sześciu osób na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wnosimy do wysokiego Trybunału o to, żeby uznać, że przepisy wskazane w petitum wniosku są niezgodne z konstytucją i tracą moc w dniu poprzedzającym wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2026 roku na ich podstawie – mówił poseł Warchoł.

Wszyscy wybrani w piątek kandydaci zostali zgłoszeni przez Prezydium Sejmu. Są to: