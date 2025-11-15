Przebywający na Węgrzech Marcin Romanowski bez paszportów. Prokurator unieważnił dwa dokumenty posła, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen - poinformowała "Rzeczpospolita". Gazeta dodała, że taki sam los czeka Zbigniewa Ziobrę, jeśli i on zdecyduje się na azyl polityczny na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski / Wojtek Jargiło / PAP

Prokuratura unieważniła dwa paszporty Marcina Romanowskiego - zarówno dyplomatyczny, jak i cywilny - by uniemożliwić mu ucieczkę poza strefę Schengen.

Marcin Romanowski przyznał, że otrzymał informację o unieważnieniu obu paszportów poprzez system mObywatel.

Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości oraz poseł PiS, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku z postępowaniem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

"Po ucieczce Romanowskiego z kraju prokuratura wystąpiła o unieważnienie dwóch jego paszportów do organów je wydających - MSZ i MSWiA. Jeden to paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to cywilny" - podała "Rzeczpospolita".

Informację tę potwierdził gazecie prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. "Powodem unieważnienia paszportu był wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, złożony na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 11 ustawy o dokumentach paszportowych (...). Była potrzeba zabezpieczenia dalszego toku postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie dalszej ucieczki podejrzanego Marcina Romanowskiego przy użyciu tego dokumentu, w tym uniemożliwienie opuszczenia strefy Schengen" - dodał.

Romanowski w odpowiedzi dla "Rz" w tej sprawie potwierdził, że oba paszporty mu unieważniono - otrzymał taką informację w systemie mObywatel. W tekście gazety czytamy też, że Romanowski pozbawiony paszportów wystąpił o Genewski Dokument Podróży.

Romanowski i Ziobro na Węgrzech. Co z byłym ministrem?

Dziennik przypomniał też, że Romanowski - poseł PiS, były zastępca Zbigniewa Ziobry w resorcie sprawiedliwości i również podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - jest ścigany europejskim nakazem aresztowania (ENA). Podobnie jak od niedawna Ziobro, przebywa od prawie roku na Węgrzech, gdzie od władz tego państwa uzyskał ochronę międzynarodową i może się swobodnie poruszać po terenie kraju.

"Rzeczpospolita" przypomniała też, że były minister sprawiedliwości, poseł PiS, nie zostanie przesłuchany ani na Węgrzech, ani w Brukseli, ponieważ prokurator odrzucił jego propozycję w tej sprawie; chce postawić Ziobrze 26 zarzutów za domniemane nadużycia w rozdzielaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator domaga się dla Ziobry tymczasowego aresztu, który pozwoli mu wystąpić za nim z listem gończym. O areszcie ma zdecydować sąd.