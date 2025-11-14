„Zasada jest taka: to prokurator wzywa i osobiście przesłuchuje podejrzanego. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach można z pomocy prawnej skorzystać. Tutaj nie zachodzą takie okoliczności” – powiedział w RMF FM Dariusz Korneluk o propozycji przesłuchania Zbigniewa Ziobry za granicą. Wniosek obrońcy w tej sprawie nazwał „absurdem”. „To nie jest podejrzany specjalnej kategorii. To jest zwykły podejrzany” – zaznaczył.

Traktowany jest przez prokuratora jak każdy inny podejrzany - mówił o Ziobrze Korneluk. Tłumaczył, że najpierw pojawił się wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, później prokurator wydaje list gończy, a następnie - o ile będzie informacja o tym, że podejrzany przebywa na terenie państwa UE - zostanie skierowany wniosek do sądu okręgowego o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Terminy są po stronie sądu (...). Nie ma sztywnego terminu do rozpoznania wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania do listu gończego. Powinno to nastąpić w ciągu siedmiu dni - zaznaczył.

Dlaczego prokuratura chce aresztowania Zbigniewa Ziobry? Dariusz Korneluk tłumaczył, że prokurator "musi podejmować takie środki, adekwatne, by zabezpieczyć prawidłowy tok prowadzonego śledztwa przez siebie, by podejrzany nie utrudniał jego prowadzenia".

Na uwagę Tomasza Terlikowskiego, że jeśli Zbigniew Ziobro miał mataczyć, to miał na to dwa lata, Korneluk odpowiadał: To nie przekreśla tego, że mataczyć może dalej.

Czy stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwala na jego aresztowanie?

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też wątek zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Jego stan zdrowia został poddany opiniowaniu przez biegłego lekarza z zakresu onkologii (...). Ten lekarz wydał opinię, że w chwili obecnej mogą być wykonywane czynności ze Zbigniewem Z. - mówił Korneluk i podkreślił: Gdy w przyszłości będziemy posiadali informację, że dana czynność nie może zostać wykonana, chociażby kwestia zatrzymania, tymczasowego aresztowania, bo stanowi to zagrożenie dla życia bądź zdrowia podejrzanego, prokurator natychmiast od takiej czynności odstąpi.

Korneluk zaznaczył, że w kwestii zdrowia Zbigniewa Ziobry śledczy mieli "pełną, możliwą, dostępną" dokumentację medyczną.

"Wielki Bu" i Karol Nawrocki

Patrząc choćby z mojego własnego doświadczenia, byłbym zaskoczony, gdyby taka decyzja nie została podjęta. Podejrzany ukrywał się, został ujęty w Niemczech. Myślę, że postępowanie prokuratora nikogo nie zaskoczy - mówił o złożeniu wniosku o tymczasowe aresztowanie Patryka M., "Wielkiego Bu", prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Podkreślił, że Patryk M. nie zachowywał się agresywnie. Prokurator, z którym rozmawiałem po czynnościach, powiedział, że wszystko przebiegało bez żadnych zakłóceń - zaznaczył.

Pytany o to, czy prokuratura zastanawia się nad przesłuchaniem prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie, odpowiadał: Tutaj decyduje wyłącznie prokurator prowadzący postępowanie - mówił gość RMF FM.

