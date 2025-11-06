Ile w tym roku trzeba zapłacić za rogala świętomarcińskiego – wielkopolski symbol obchodów dnia św. Marcina? Nad tym pytaniem pochylili się eksperci z aplikacji PanParagon. Sprawdzono m.in., jak ceny słodkiego przysmaku różnią się pomiędzy sieciami handlowymi a cukierniami rzemieślniczymi.

W tym roku średnia cena za rogala świętomarcińskiego wynosi 7,49 zł w sieciach handlowych i 11,80 zł w cukieraniach rzemieślniczych.

Takie dane przedstawił serwis PanParagon.

Słodki wypiek, kojarzony z dniem 11 listopada, posiada chronione oznaczenie geograficzne w UE, co oznacza, że oryginalne rogale mogą być wypiekane tylko według tradycyjnej receptury i wyłącznie w określonym regionie.

W badaniu przeanalizowano paragony dodane do aplikacji w dniach 28 października - 5 listopada.

Z danych serwisu wynika, że w okresie poprzedzającym 11 listopada rogale świętomarcińskie pojawiały się na 4,8 proc. paragonów w Wielkopolsce oraz na 0,74 proc. paragonów w całej Polsce.

Rogale coraz częściej można spotkać w ogólnopolskich sieciach handlowych, a także w lokalnych piekarniach i cukierniach. W tym roku ich ceny w sieciach handlowych pozostały na zbliżonym poziomie do roku 2024. Mediana ceny za sztukę wyniosła 7,49 zł, a więc dokładnie tyle samo, co w ubiegłym roku. Nieznacznie spadła jednak ich cena minimalna, co może być efektem rosnącej konkurencji między sieciami - zwrócono uwagę w analizie.

Część sklepów oferuje bardzo niskie ceny promocyjne, co według PanaParagona jest celową strategią tzw. produktu wabika, dzięki któremu sieci przyciągają klientów do sklepów, licząc, że przy okazji zakupu rogala, kupią coś jeszcze.

W przypadku przeliczenia na kilogram mediana ceny rogali w popularnych sieciach handlowych utrzymała się na poziomie 37,45 zł, a więc bez zmian względem poprzedniego sezonu.

Cukiernie droższe, ale zyskują na jakości

W cukierniach rzemieślniczych ceny rogali są wyraźnie wyższe, ale względem zeszłego roku wzrosły tylko nieznacznie. W 2025 roku mediana ceny za sztukę wyniosła 11,80 zł, wobec 11,20 zł rok wcześniej. W przeliczeniu na kilogram mediana sięgnęła 59 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 56 zł. To oznacza wzrost o około 5 proc., co przy inflacji i rosnących kosztach surowców jest wynikiem umiarkowanym - wskazuje PanParagon.

Rekordzista zanotowany w systemie aplikacji sięgnął aż 92 zł/kg.

Wyższe ceny w cukierniach wynikają głównie z ręcznej produkcji, użycia wysokiej jakości składników oraz często większej gramatury pojedynczego rogala.

Rogal świętomarciński - wielkopolski przysmak

Rogal świętomarciński to tradycyjne polskie ciastko, które jest szczególnie popularne w Poznaniu i Wielkopolsce. Wypiek ten związany jest z obchodami dnia św. Marcina, przypadającego na 11 listopada. Rogal świętomarciński ma charakterystyczny kształt półksiężyca i jest wypełniony nadzieniem z białego maku, orzechów, rodzynek, kandyzowanych owoców oraz marcepanu. Całość pokryta jest lukrem i posypana posiekanymi orzechami.

Pod koniec października wybrano prawie 100 certyfikowanych cukierni, które będą mogły wyrabiać ów przysmak.