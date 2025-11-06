Ceny kawy w polskich kawiarniach rosną w szybkim tempie, a najdroższe napoje można znaleźć nie w stolicy, lecz w popularnych miejscowościach turystycznych. Najnowszy raport pokazuje, że to Zakopane i Międzyzdroje przodują w rankingu najdroższych miast, jeśli chodzi o koszt filiżanki kawy. Analiza obejmująca ponad dwa tysiące kawiarni w całym kraju ujawnia również, że najszybciej drożeją kawy z mlekiem.

fot. ilustracyjna / Shutterstock

Ceny kawy w Polsce - gdzie zapłacimy najwięcej?

Ceny kawy w polskich kawiarniach systematycznie rosną, a najnowszy raport przygotowany przez sklep internetowy Przyjaciele Kawy rzuca nowe światło na to, gdzie w Polsce za filiżankę ulubionego napoju zapłacimy najwięcej. Wbrew powszechnym przekonaniom, to nie Warszawa, lecz Zakopane i Międzyzdroje przodują w tym rankingu.

Zakopane i Międzyzdroje - liderzy wysokich cen

Analiza obejmująca ponad dwa tysiące kawiarni w całym kraju wykazała, że to właśnie w Zakopanem i Międzyzdrojach ceny kawy są najwyższe. Średni koszt espresso w tych miejscowościach wynosi od 11 do 12 zł, natomiast za cappuccino i latte trzeba zapłacić nawet 17-18 zł. W Zakopanem odnotowano również największą różnicę między cenami różnych rodzajów kawy - espresso kosztuje średnio 12,4 zł, podczas gdy latte aż 18,4 zł.

Warszawa, Kraków i Gdańsk - wciąż drogo, ale nie najdrożej

Choć Warszawa, Kraków i Gdańsk kojarzą się z wysokimi cenami, to jednak nie zajmują pierwszych miejsc w zestawieniu. W tych miastach ceny kawy również są wysokie, jednak nie przebijają stawek z Zakopanego i Międzyzdrojów. Średni koszt espresso w polskich kawiarniach wynosi obecnie 9 zł, a najczęściej spotykany przedział cenowy to 8-10 zł. Najniższa odnotowana cena espresso to 3 zł, natomiast najwyższa sięga aż 25 zł.

Najtańsza kawa w mniejszych miastach

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w mniejszych miastach. Najniższe średnie ceny kawy odnotowano w Zabrzu, Krośnie i Kutnie. Tam espresso kosztuje około 6 zł, a latte około 10 zł. To właśnie w tych miejscowościach miłośnicy kawy mogą liczyć na najkorzystniejsze ceny, nie tracąc przy tym na jakości serwowanych napojów.

Kawa z mlekiem drożeje najszybciej

Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat ceny kawy w polskich kawiarniach wzrosły średnio o około jedną piątą. Najbardziej podrożały napoje z mlekiem - cappuccino zdrożało o 20,5 proc., a latte aż o 22 proc. Dla porównania, espresso podrożało o 18,5 proc. Średni koszt cappuccino wynosi obecnie 13,3 zł, czyli o około 47 proc. więcej niż espresso, a latte - 14,8 zł, czyli o 64 proc. więcej.

Co wpływa na ceny kawy?

Na wyższe ceny kaw z mlekiem wpływają nie tylko rosnące koszty składników, ale także większa pracochłonność ich przygotowania, związana ze spienianiem mleka. Dodatkowo, napoje te często kojarzą się z komfortem i dłuższym pobytem w kawiarni, co sprawia, że klienci są skłonni zapłacić za nie więcej. Co ciekawe, analiza nie wykazała związku między cenami kawy a ocenami kawiarni wystawianymi przez klientów w Google.

Ceny kawy w Polsce rosną, a największe podwyżki dotyczą napojów z mlekiem. Najdroższe kawy serwowane są w popularnych miejscowościach turystycznych, takich jak Zakopane i Międzyzdroje, podczas gdy w mniejszych miastach można liczyć na znacznie niższe ceny. Warto więc zwracać uwagę na lokalizację kawiarni, jeśli zależy nam na oszczędnościach podczas codziennej kawowej przyjemności.

