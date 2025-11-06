11 listopada Poznań po raz 31. będzie świętować Imieniny Ulicy Święty Marcin. Wydarzenie, któremu w tym roku przyświeca hasło "Czyń dobro!" z pewnością przyciągnie mieszkańców i turystów licznymi atrakcjami, koncertami i tradycyjnymi rogalami.

/ poznan.pl /

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

11 listopada po raz 31. odbędzie się wyjątkowe na mapie Poznania święto - Imieniny Ulicy Święty Marcin.

Kulminacyjnym momentem obchodów będzie przekazanie kluczy do miasta Świętemu Marcinowi przez prezydenta Poznania. Orszak Świętego Marcina pojawi się na placu Mickiewicza około godziny 13.

To właśnie tam stanie główna scena wydarzenia.



Atrakcje dla każdego

Imieninowe Miasteczko będzie czynne od godziny 11 do 20.

Na uczestników czekają kiermasz certyfikowanych rogali świętomarcińskich, stoiska z rękodziełem, animacje i warsztaty – w tym XIX-wiecznej fotografii kolodionowej.

Nie zabraknie też ulicznych teatrów, kuglarzy, iluzjonistów i kataryniarza.

Od 2006 roku świętu towarzyszą charakterystyczne figury Świętego Marcina, Gęsi i Pegazów, które w tym roku będzie można zobaczyć z bliska i zrobić sobie z nimi zdjęcie.

Na scenie głównej wystąpią artyści związani z Poznaniem i reprezentujący różne pokolenia muzyków.

Imieninowe Miasteczko rozciągnie się od placu Mickiewicza aż do Centrum Kultury Zamek.

Wejścia będą zlokalizowane przy czterech skrzyżowaniach: Kościuszki i Św. Marcin, al. Niepodległości i Taylora, al. Niepodległości i Fredry oraz przy auli UAM na ul. Św. Marcin.

Imieniny Ulicy Święty Marcin są wyjątkowym świętem, źródłem radości i dumy. Zapraszamy do wspólnego świętowania mieszkańców i mieszkanki miasta oraz turystów i turystki z całej Polski i świata. Wierzymy, że nasz przekaz czynienia dobra i dzielenia się z potrzebującymi jest czymś wyjątkowo potrzebnym we współczesnym świecie - podkreśla Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.