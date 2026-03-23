Zmiany w zarządzie Grupy Azoty Police

Rada nadzorcza Grupy Azoty Police powołała Małgorzatę Królak na funkcję prezesa zarządu spółki z dniem 1 kwietnia 2026 r. oraz Dominika Nowaka na wiceprezesa z dniem 24 marca 2026 r. - przekazała spółka w poniedziałek w komunikacie giełdowym.

"Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki X kadencji z dniem 01 kwietnia 2026 roku Pani Małgorzaty Królak na funkcję Prezesa Zarządu oraz z dniem 24 marca 2026 roku Pana Dominika Nowaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu" - brzmi komunikat spółki.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police należy do Grupy Azoty. Zajmuje się produkcją m.in. nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej. Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

Kim jest nowa prezes Małgorzata Królak?

Małgorzata Królak od 2025 roku pełni funkcję prezesa zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A. W komunikacie podkreślono, że objęła ją w momencie głębokiego kryzysu płynnościowego projektu, odpowiadając za stabilizację sytuacji finansowej, uruchomienie postępowania restrukturyzacyjnego, odbudowę ładu korporacyjnego oraz prowadzenie złożonych negocjacji z bankami finansującymi i generalnym wykonawcą EPC.

Z załączonej do komunikatu biografii Małgorzaty Królak wynika, że w trakcie kariery odpowiadała za rozwój, realizację i restrukturyzację projektów przemysłowych i energetycznych o łącznej wartości przekraczającej 5 mld euro, współpracując z globalnymi partnerami przemysłowymi, instytucjami finansowymi oraz międzynarodowymi konsorcjami bankowymi. W latach 2023–2025 zbudowała i wyskalowała działalność Quanta Energy we Włoszech, wprowadzając spółkę do segmentu wielkoskalowych inwestycji BESS oraz rozwijając model 'solar as a service' dla klientów przemysłowych, w tym w ramach długoterminowych umów strategicznych" - podano.

Dodano, że w latach 2019–2023, jako dyrektor wykonawczy ds. programu i rozwoju biznesu w Electromobility Poland, odpowiadała za rozwój kluczowych partnerstw przemysłowych oraz przygotowanie projektu pierwszej polskiej fabryki samochodów elektrycznych. W latach 2017–2018 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu ds. strategii i operacji w Cersanit S.A., realizując kompleksowy program poprawy efektywności operacyjnej i wzrostu wartości Grupy.

Z kolei w latach 2013–2016 była dyrektorem wykonawczym ds. rozwoju i technologii w Orlen, odpowiadając za przygotowanie kluczowych inwestycji petrochemicznych oraz budowę funkcji badań i rozwoju w segmencie rafineryjnym. W tym okresie była również członkiem rad nadzorczych: Orlen Laboratorium, UniCre Institute of Technology w Litivnov, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.