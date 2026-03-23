Złoto, od wieków uznawane za bezpieczną przystań w czasach kryzysu, w ostatnich tygodniach zaskoczyło inwestorów na całym świecie. Mimo napiętej sytuacji geopolitycznej i rosnącej niepewności, ceny kruszcu gwałtownie spadły, wyłamując się spod tradycyjnych reguł rynkowych. Eksperci wskazują na nietypowe mechanizmy, które stoją za tym nieoczekiwanym zwrotem.

Mimo eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i szoku podażowego na rynku energetycznym, ceny złota gwałtownie spadły, zamiast rosnąć.

Eksperci jako główny powód wskazują przyspieszoną realizację zysków przez inwestorów oraz oczekiwania dotyczące polityki Rezerwy Federalnej USA.

Złoto odnotowało rekordowe wzrosty w ostatnich latach, co sprawiło, że obecna korekta może być reakcją na wcześniejsze dynamiczne zwyżki.

Złoto od lat uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych aktywów inwestycyjnych, szczególnie w okresach globalnej niepewności i napięć geopolitycznych. W obliczu ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie, gdzie doszło do amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran, wielu inwestorów spodziewało się dynamicznych wzrostów cen tego kruszcu. Dodatkowo, szok podażowy na rynku energetycznym powinien teoretycznie sprzyjać dalszemu umacnianiu się złota.

Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Po początkowym wzroście, kiedy cena złota zbliżyła się do historycznego maksimum na poziomie 5418 dolarów za uncję, nastąpił gwałtowny zwrot. W ciągu kilku dni cena kruszcu spadła do poziomu 4153 dolarów za uncję, co zaskoczyło zarówno inwestorów, jak i analityków.

Przyspieszona realizacja zysków. Główny motor zmian

Eksperci rynku finansowego zwracają uwagę na nietypowe zachowanie inwestorów. W warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej i ryzyka stagflacyjnego, złoto oraz inne metale szlachetne powinny zyskiwać na wartości. Tymczasem obserwujemy wyprzedaż, która dotknęła nie tylko złoto, ale również obligacje i indeksy akcji.

Analitycy cytowani przez Business Insider, podkreślają, że za tym zaskakującym trendem stoi przede wszystkim przyspieszona realizacja zysków. Po okresie dynamicznych wzrostów, wielu inwestorów zdecydowało się na sprzedaż zgromadzonych aktywów, zabezpieczając tym samym wypracowane wcześniej zyski. To właśnie ta fala wyprzedaży doprowadziła do gwałtownego spadku cen złota, mimo że fundamenty makroekonomiczne i geopolityczne wskazywałyby na coś zupełnie odwrotnego.

Wpływ polityki Fed i sytuacji na rynku walutowym

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na obecne notowania złota są oczekiwania dotyczące polityki monetarnej Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Przesuwające się prognozy dotyczące obniżek stóp procentowych na jesień sprawiają, że dolar amerykański oraz rentowności obligacji zyskują na wartości. W efekcie, część inwestorów przenosi swoje środki właśnie do tych aktywów, co dodatkowo osłabia popyt na złoto.

Nie bez znaczenia pozostają również rosnące ceny ropy naftowej, które zwiększają ryzyko inflacyjne. To z kolei sprawia, że banki centralne, w tym Fed, podchodzą bardzo ostrożnie do ewentualnego luzowania polityki monetarnej, co również nie sprzyja wzrostom cen złota.

Historyczne wzrosty i obecna korekta

Warto przypomnieć, że złoto w ostatnich latach notowało rekordowe wzrosty. Na początku 2024 roku cena uncji wynosiła około 2000 dolarów, a na początku 2025 roku już 2600 dolarów. Do szczytu z końca lutego 2026 roku stopa zwrotu sięgnęła odpowiednio 180 proc. i 115 proc. Tak dynamiczne zwyżki sprawiły, że obecna korekta może być naturalną reakcją rynku na wcześniejsze, gwałtowne wzrosty.

Analitycy zwracają uwagę, że obecne poziomy cenowe mogą stanowić istotne wsparcie techniczne. Jeśli jednak spadki będą kontynuowane, cena złota może zbliżyć się nawet do poziomu 4000 dolarów za uncję, gdzie w przeszłości obserwowano silne reakcje inwestorów.

Co dalej z rynkiem złota?

Przyszłość rynku złota pozostaje niepewna. Z jednej strony, utrzymująca się niepewność geopolityczna i ryzyko inflacyjne powinny sprzyjać wzrostom cen tego kruszcu. Z drugiej - realizacja zysków, zmiany w polityce monetarnej oraz silny dolar mogą nadal wywierać presję na notowania złota. Inwestorzy powinni więc zachować szczególną ostrożność i uważnie śledzić zarówno wydarzenia geopolityczne, jak i decyzje banków centralnych.