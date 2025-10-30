Piętnastoosobowa grupa Polaków podszywająca się pod policyjne oddziały specjalne napadała na nielegalne fabryki papierosów na terenie Unii Europejskiej. Centralne Biuro Śledcze Policji i służby Belgii, Holandii oraz Niemiec rozbiły międzynarodowy gang.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Grupa przestępców przebrana w policyjne stroje, kamizelki kuloodporne, z bronią, także maszynową, dokonać miała dwóch napadów na nielegalne fabryki wyrobów tytoniowych w Eupen oraz Maasmechelen w Belgii.
Członkowie gangu przebierańców stosowali przemoc wobec pracowników nielegalnych zakładów, łącznie z pozbawieniem ich wolności.
Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada CBŚP, które rozpracowało polską cześć zbrojnej grupy, poinformowało partnerów z Belgii i Holandii, że szykuje się kolejny napad.
Tym razem prawdziwi kontrterroryści przygotowali zasadzkę i zatrzymali kilkunastu naszych rodaków na gorącym uczynku.
Podczas szerszej akcji w ręce policji wpadły w sumie 32 osoby powiązane z grupami przestępczymi w Polsce, Holandii, Niemczech i na Ukrainie.
Funkcjonariusze zlikwidowali w Belgii nielegalną fabrykę. Przejęli kilkanaście milionów papierosów i kilkanaście ton tytoniu.
Straty z tytułu oszustw akcyzowych oszacowano na prawie 25 milionów euro.