Piętnastoosobowa grupa Polaków podszywająca się pod policyjne oddziały specjalne napadała na nielegalne fabryki papierosów na terenie Unii Europejskiej. Centralne Biuro Śledcze Policji i służby Belgii, Holandii oraz Niemiec rozbiły międzynarodowy gang.

Przestępcy napadali na przestępców. Gang przebierańców rozbity dzięki współpracy służb w UE / Shutterstock

Grupa przestępców przebrana w policyjne stroje, kamizelki kuloodporne, z bronią, także maszynową, dokonać miała dwóch napadów na nielegalne fabryki wyrobów tytoniowych w Eupen oraz Maasmechelen w Belgii.

Członkowie gangu przebierańców stosowali przemoc wobec pracowników nielegalnych zakładów, łącznie z pozbawieniem ich wolności.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada CBŚP, które rozpracowało polską cześć zbrojnej grupy, poinformowało partnerów z Belgii i Holandii, że szykuje się kolejny napad.

Tym razem prawdziwi kontrterroryści przygotowali zasadzkę i zatrzymali kilkunastu naszych rodaków na gorącym uczynku.

Podczas szerszej akcji w ręce policji wpadły w sumie 32 osoby powiązane z grupami przestępczymi w Polsce, Holandii, Niemczech i na Ukrainie.

Funkcjonariusze zlikwidowali w Belgii nielegalną fabrykę. Przejęli kilkanaście milionów papierosów i kilkanaście ton tytoniu.

Straty z tytułu oszustw akcyzowych oszacowano na prawie 25 milionów euro.

