"W perspektywie kilku lat suwerenność Polski może być zagrożona" - ocenił w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wskazał dwa możliwe scenariusze. To, według niego, przyjęcie nowego „układu europejskiego” oraz ryzyko wojny z Rosją.

Jarosław Kaczyński podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy / Grzegorz Momot / PAP

Dwa scenariusze zagrożenia dla Polski

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w trakcie panelu "Polska w niespokojnych czasach" odbywającego się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy ostrzegł, że w perspektywie kilku lat suwerenność Polski może być poważnie zagrożona.

Wskazał na dwa możliwe scenariusze, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju.

Nowy „układ europejski” na horyzoncie

Jednym z zagrożeń, na które zwrócił uwagę Kaczyński, jest możliwość przyjęcia nowego systemu podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej.

Jak podkreślił, obecnie rządzący uważają ten scenariusz za nierealny, ponieważ wiele państw jest mu przeciwnych. Jednak, jak przypomniał, "wcześniejsze, również niebezpieczne porozumienia europejskie też były uznawane za nierealne, a jednak weszły w życie lub są u progu wejścia w życie".

Według prezesa PiS, przyjęcie takiego układu mogłoby pozbawić Polskę realnego wpływu na decyzje podejmowane w UE.

Państwo, które nie może decydować o swoich podstawowych politykach, nie jest państwem suwerennym, a my nie mamy takich wpływów w UE, by być współdecydentem. Takim środkiem byłoby weto, ale tego weta mieć nie będziemy po przyjęciu tego rodzaju układu - zaznaczył Kaczyński.

Dodał także, że obecnie "przeszkodą" dla ratyfikacji zmian jest prezydent. Wiadomo, że on tego nie ratyfikuje, bo ostateczna ratyfikacja to nie decyzja parlamentu, tylko prezydenta - podkreślił.





Ryzyko konfliktu zbrojnego z Rosją

Drugim zagrożeniem, które wymienił lider PiS, jest możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego z Rosją. Kaczyński zauważył, że prezydent Władimir Putin mimo trudnej sytuacji gospodarczej buduje coraz większą armię.

Warto zwrócić uwagę na zachowanie państw postsowieckich, jak Azerbejdżan wobec Rosji. To pokazuje, że pozycja Rosji nie jest tak silna jak kiedyś, ale wojna wciąż trwa i niedługo miną cztery lata - tyle, ile trwała tzw. wielka wojna ojczyźniana - powiedział.

