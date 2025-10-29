Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła trzeci wniosek Polski o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Do kraju trafi 6,2 mld euro, które mają wesprzeć m.in. edukację, rozwój cyfrowy, czystą energię i transport. To kolejny krok w realizacji ambitnych reform i inwestycji zapisanych w polskim KPO.

KE zatwierdza trzeci wniosek Polski o płatność z KPO. 6,2 mld euro na edukację, energię i transport / Shutterstock

Komisja Europejska poinformowała w środę o pozytywnym rozpatrzeniu trzeciego wniosku Polski o płatność z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Polska otrzyma 6,2 mld euro, czyli około 26 mld złotych. Środki te mają zostać przeznaczone przede wszystkim na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, integrację sieci energii odnawialnej, a także rozwój edukacji i cyfryzacji.

Według KE, Polska w sposób zadowalający zrealizowała 30 tzw. kamieni milowych i 14 wartości docelowych związanych z inwestycjami KPO. Łącznie polski plan obejmuje 54 reformy i 54 inwestycje, a postępy w ich realizacji są warunkiem wypłaty kolejnych transz środków.

Nowe regulacje i inwestycje w energetykę

Znaczna część środków z trzeciej transzy ma zostać przeznaczona na działania związane z ochroną środowiska i transformacją energetyczną. W Polsce mają powstać obowiązkowe strefy niskoemisyjne w miastach o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Planowane są także inwestycje w morską energetykę wiatrową oraz wsparcie innowacji w zakresie technologii wodorowych.

Polska zobowiązała się również do wdrożenia standardów jakości opieki nad dziećmi oraz zapewnienia długoterminowego finansowania usług dla najmłodszych.

W ramach trzeciej płatności KE podkreśliła także znaczenie inwestycji w rozwój cyfrowy. Przewidziane są przepisy usprawniające wdrażanie technologii 5G poprzez eliminację barier regulacyjnych i logistycznych. Dodatkowo, środki mają zostać przeznaczone na modernizację infrastruktury drogowej, co ma zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko wypadków.

Zmiany w polskim KPO i kolejne wnioski

Dotychczas Polska otrzymała z KPO łącznie 67 mld złotych z trzech wniosków o płatność. Czwarty wniosek będzie możliwy po zakończeniu procesu zmian w polskim planie, zainicjowanego przez rząd we wrześniu 2025 roku. Nowa rewizja KPO przewiduje m.in. zniesienie opłat za użytkowanie aut spalinowych oraz zmniejszenie puli pożyczek o 21,5 mld zł.

Opłata rejestracyjna od samochodów spalinowych osób prywatnych oraz cykliczna opłata środowiskowa dotycząca przedsiębiorców miały wejść w życie w przyszłym roku, ale rząd chce je usunąć. W zamian proponuje się ułatwienia dla produkcji biometanu, przesyłu biogazu oraz rozwiązania z zakresu kogeneracji oraz dołączenie do unijnych systemów tworzących wspólny rynek bilansowania energii.

Polski KPO był już trzykrotnie zmieniany. Ostatnia rewizja, zaakceptowana przez KE w czerwcu 2025 roku, zakładała m.in. utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności oraz wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejne zmiany mają dostosować plan do aktualnych potrzeb i wyzwań stojących przed Polską.